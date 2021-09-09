Татьяна Бранцевич: мы реализуем те Цели устойчивого развития, которые ставит перед нами мировое сообщество

Новости Беларуси. Развернутая против Беларуси кампания по политическому и экономическому давлению может повлиять на достигнутые страной Цели устойчивого развития. Об этом заявил 9 сентября национальный координатор ЦУР Анатолий Исаченко на встрече, посвященной итогам работы в этом направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Бранцевич, заместитель министра экономики Беларуси:

Все Цели в унисон тем задачам, которые прописаны в программных документах. На сегодня это и цифровизация экономики, развитие человеческого потенциала. Это и сильные регионы. Мы работаем в унисон и, реализовывая наши программные документы, реализуем те Цели, которые ставит перед нами мировое сообщество.