Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 ноября отмечает 75-летие. По обыкновению, свои дни рождения он проводит по-монашески – в служении Божественной литургии, принимая многочисленные поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Адресовал их 16-му предстоятелю Русской православной церкви и Президент Беларуси.
Александр Лукашенко пожелал ему доброго здоровья, многих и плодотворных лет жизни, неисчерпаемых духовных сил в благородном служении.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваш личный пример следования евангельским заповедям, мудрость и опыт способствуют укреплению дружбы между братскими народами Беларуси и России.
Глава государства подчеркнул, что под предстоятельством Патриарха Кирилла Русская православная церковь вносит весомый вклад в упрочение межрелигиозного и межнационального мира и согласия, заботится о нравственном воспитании молодежи в духе христианской морали и уважения к национальному культурному наследию.