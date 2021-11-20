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Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием

20 ноября 2021 12:38
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 ноября отмечает 75-летие. По обыкновению, свои дни рождения он проводит по-монашески – в служении Божественной литургии, принимая многочисленные поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Адресовал их 16-му предстоятелю Русской православной церкви и Президент Беларуси.

Александр Лукашенко пожелал ему доброго здоровья, многих и плодотворных лет жизни, неисчерпаемых духовных сил в благородном служении.

Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваш личный пример следования евангельским заповедям, мудрость и опыт способствуют укреплению дружбы между братскими народами Беларуси и России.

Глава государства подчеркнул, что под предстоятельством Патриарха Кирилла Русская православная церковь вносит весомый вклад в упрочение межрелигиозного и межнационального мира и согласия, заботится о нравственном воспитании молодежи в духе христианской морали и уважения к национальному культурному наследию.

# Церковь # общество # Патриарх Кирилл # Александр Лукашенко # Фотофакт

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