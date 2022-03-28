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В Слуцке обновят пешеходный мост через Случь. Последний раз его ремонтировали в 2005-м

28 марта 2022 14:51
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Новости Беларуси. В Слуцке начинается модернизация моста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Слуцке обновят пешеходный мост через Случь. Последний раз его ремонтировали в 2005-м-1

Обновляемая пешеходная конструкция проходит через реку Случь по 3-й Трудовой улице от Виленской в направлении 8 Марта. Из-за старения полотно прохудилось, стала видна арматура, теперь требуется ремонт. Работы проведут основательные. Продлятся они полтора-два месяца.

В Слуцке обновят пешеходный мост через Случь. Последний раз его ремонтировали в 2005-м-4

Олег Бирюк, заместитель директора Службы заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района:
При ремонте этого моста планируем сделать пролетное строение, дощатый настил и ремонт перильного ограждения. Работы будет выполнять КУП «Слуцкое ЖКХ».

Мост установили еще в советские времена, в конце 1960-х – начале 1970-х годов. Капитальный ремонт проходил в 2005-м. Теперь конструкцию ждет очередное обновление.

# Мосты Беларуси # общество # Олег Бирюк # Фотофакт

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