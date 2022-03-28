В Слуцке обновят пешеходный мост через Случь. Последний раз его ремонтировали в 2005-м

Новости Беларуси. В Слуцке начинается модернизация моста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Обновляемая пешеходная конструкция проходит через реку Случь по 3-й Трудовой улице от Виленской в направлении 8 Марта. Из-за старения полотно прохудилось, стала видна арматура, теперь требуется ремонт. Работы проведут основательные. Продлятся они полтора-два месяца.