В Слуцке обновят пешеходный мост через Случь. Последний раз его ремонтировали в 2005-м

Новости Беларуси. В Слуцке начинается модернизация моста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Слуцке начинается модернизация моста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Обновляемая пешеходная конструкция проходит через реку Случь по 3-й Трудовой улице от Виленской в направлении 8 Марта. Из-за старения полотно прохудилось, стала видна арматура, теперь требуется ремонт. Работы проведут основательные. Продлятся они полтора-два месяца.
Олег Бирюк, заместитель директора Службы заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района:
При ремонте этого моста планируем сделать пролетное строение, дощатый настил и ремонт перильного ограждения. Работы будет выполнять КУП «Слуцкое ЖКХ».
Мост установили еще в советские времена, в конце 1960-х – начале 1970-х годов. Капитальный ремонт проходил в 2005-м. Теперь конструкцию ждет очередное обновление.