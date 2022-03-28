За три дня прошёл 90 гектаров. Как идёт посевная в Минской области?

Новости Беларуси. Аграрии 14 районов Минской области ведут сев ранних яровых культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Первыми по традиции к полевым работам приступили южные регионы. Остальные присоединятся, как только позволит погода. Мониторинг полей проводят ежедневно. Всего аграриям предстоит засеять свыше 220 тысяч гектаров. Репортаж с вилейских полей Юлии Минич.

С утра до позднего вечера. Чтобы уложиться в сроки, механизаторы на посевной заняты по максимуму. Ловят солнечные деньки. У Сергея Викторовича Кезика время на вес золота. На интервью пару минут – работа не ждет. За три дня прошел 90 гектаров. Вечером вопрос с этим полем закроет. А дальше – новые горизонты.

Юлия Минич, корреспондент:

Сколько времени пришлось потратить в зимний период, чтобы привести в порядок технику? Подкрасить, починить.

Сергей Кезик, механизатор сельхозпредприятия «Нарочанские зори»:

Немного. В общем говоря, около недели. Если учитывать, запчасти в ремонт отвозились, ждали. А так около недели. Делали цилиндр, сеялки, зубья меняли, подшипники.