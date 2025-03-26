Олейник: в 2020-м проявилась суть белорусского характера

Григорий Азаренок, СТВ: Конечно, вот вспоминал Президент 80-летие Великой Отечественной войны и в речи во Дворце Независимости, и в речи на площади Государственного флага. Это наша основа. И вспоминал 2020 год, и вот этих ребят, которые вместе с Батькой выстояли, стояли вот там, возле этой площади, и не допустили в стране того, чего мы сейчас все понимаем, они хотели, их хозяева хотели: а это война… Это война, мы прекрасно понимаем, мы бы просто сейчас все… Посмотрите на Торецк, на Мариуполь в 2022 году, посмотрите на Бахмут (Артемовск), вот представьте, что это Могилев, Витебск, Брест…

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, композитор:

Тут знаешь, в ретроспективе все очень умные, и всем легко говорить, когда знаешь, чем все заканчивается. Так ее же бы и не было, понимаешь? Так тут же понятное дело, что никогда бы не произошло. Это равносильно лотерее: попробуй вытянуть тот лотерейный билетик, который выиграет. Поэтому все умные, когда видят ход событий в какой-то перспективе исторической. Но сделать так, чтобы потом люди сказали: так это же понятное дело, что тут бы этого не было – мне кажется, это титанические усилия и главы государства, и всех ведомств, и всего народа. 2020-й год, знаешь, тоже много моментов. Лично для меня, как для творческого человека, важным аспектом является то, что суть белорусского характера проявилась. Я очень долгое время страдал от того, что белорусы не такие яркие, не так ярко себя ведут, не так красиво поют, как украинцы.

Но пришел 20-й год, и вот эта вот сдержанность, вот эта вот спокойность, которая не дает человеку на сцене быть супер-пупер экстравагантным, она сыграла в государстве историческую роль такую, что люди оказались чуть-чуть на градус спокойнее, они чуть-чуть меньше повелись, они чуть-чуть где-то более осознанно подошли к вопросу. Поэтому у всего есть несколько сторон, и для меня ценна именно вот эта белорусскость, и 20-й год, помимо всего прочего, помимо героического подвига и главы государства, и силовиков, которые, ну, просто вели себя настолько сдержанно, насколько это возможно, и так четко выполняли свои действия. Мне еще очень важно, что я для себя открыл вот эту новую сторону, позитивную сторону белорусского народа.