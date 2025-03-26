Олейник о заявлениях Запада: политики у них вменяемые, но на публике отрабатывают проплаченные речи

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим торжественную церемонию инаугурации Президента Республики Беларусь, церемонию принесения военнослужащими клятвы на верность белорусскому народу и Президенту Республики Беларусь и другие важнейшие геополитические и международные события. В эфире заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, композитор Евгений Олейник.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сейчас какое-то безумие, когда они реально себя убеждают, что там Путин на них через пять лет нападет, и нам нужен этот, извините, с крысами Париж и этот обгаженный Берлин. Нам это очень сильно надо. Даже Сталин когда-то сказал, Жуков предлагал: давай до Ла-Манша дойдем. Сталин сказал: дойти-то мы дойдем. Как мы их кормить потом всех будем? Они себе толдычат и толдычат. Угроза России и Беларуси. Они нападут обязательно. Будет война. Толдычат и толдычат.
Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, композитор:
Это все издержки разрушившегося европейского бюрократического аппарата. Единственная причина, по которой они так талдычат, – это просто выгода. Вот я бы, честно говоря, если нас смотрит кто-нибудь англоязычный...
Григорий Азаренок:
Смотрят нас в Вене, смотрят в Латвии...
Евгений Олейник:
Хотелось бы, чтобы в США увидели. Друзья, пожалуйста, ну когда вы все свои планы сделаете в эту каденцию Трампа, озвучьте, пожалуйста, кто сколько и где стырил. У вас же вся эта информация через американские банки проходила. Пожалуйста, вот сколько стоит, чтобы глава Европейской комиссии говорит, что Россия нападет. Это же 100 % какой-то оборонный заказ. Или это же 100 % откат по какому-то бюджету. Но я не верю, что адекватный человек может это говорить. Да и многие же политики говорят, в том числе наши представители Министерства иностранных дел: в кулуарах-то они все вменяемые, они все договороспособные. Просто когда выходят на публику, видимо, чтобы отработать какие-то свои проплаченные речи, говорят такую чушь.
Честно, я не могу поверить, что кто-то всерьез думает, что Россия сейчас будет захватывать Европу. У меня ощущение, что речь банально в деньгах. Мы из Советского Союза, честные такие, которые двери не закрывали, детей одних отправляли вечером за хлебом... Но мы доверчивые просто. То есть мы такие сидим: блин, да где же правда? А там люди немножко по-другому живут, и все-таки хитрожелтые они. По-моему, они просто разводят своих избирателей на деньги. Если заменить вот эту риторику в средствах массовой информации хотя бы на полгода – что, не будет мир, дружба, жвачка, как когда-то было. Вот европейцы же неглупые. Часть из них помнит, кто их освобождал.
Олейник: Трамп и Зеленский играют в подчиненного и начальника – это уже ролевушка какая-то.