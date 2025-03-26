Олейник о заявлениях Запада: политики у них вменяемые, но на публике отрабатывают проплаченные речи

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим торжественную церемонию инаугурации Президента Республики Беларусь, церемонию принесения военнослужащими клятвы на верность белорусскому народу и Президенту Республики Беларусь и другие важнейшие геополитические и международные события. В эфире заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, композитор Евгений Олейник.

Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас какое-то безумие, когда они реально себя убеждают, что там Путин на них через пять лет нападет, и нам нужен этот, извините, с крысами Париж и этот обгаженный Берлин. Нам это очень сильно надо. Даже Сталин когда-то сказал, Жуков предлагал: давай до Ла-Манша дойдем. Сталин сказал: дойти-то мы дойдем. Как мы их кормить потом всех будем? Они себе толдычат и толдычат. Угроза России и Беларуси. Они нападут обязательно. Будет война. Толдычат и толдычат. Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, композитор:

Это все издержки разрушившегося европейского бюрократического аппарата. Единственная причина, по которой они так талдычат, – это просто выгода. Вот я бы, честно говоря, если нас смотрит кто-нибудь англоязычный... Григорий Азаренок:

Смотрят нас в Вене, смотрят в Латвии...