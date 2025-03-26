Крипта – это «мыльный пузырь» или надёжная инвестиция? Поговорили с финансовым аналитиком

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: Если этот «мыльный пузырь» лопнет, что тогда? Как будет застрахована наша финансовая система?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Алексей Бакун, финансовый аналитик:

Никак. Криптовалюта может завтра исчезнуть. Вы же должны понимать, что криптовалюта в качестве инвестиций – это очень большой риск. А криптовалюта в качестве технологий – это будущее. Потому что, например, на данный момент можно оцифровать в криптовалюту квартиру и продать ее согласно частям по токенам. И каждый, кто владеет определенным количеством токенов, будет владеть частью этой квартиры. Например, при аренде за 500 долларов, имея 2 % стоимости этой квартиры, будет отчисляться этому человеку стоимость аренды.

Евгений Пустовой:

Это материальный ресурс в виртуальной реальности. А насколько действительно мы застрахованы от того, когда воруют?

Алексей Бакун:

Воруют, конечно. Постоянно взламывают биржи. Что касательно криптовалюты, страховки здесь никакой нет. Это работа на свой страх и риск. Я же говорю, постоянно должно проводиться исследование, работы в сфере безопасности. Пока не будет определенного регулирования, максимального, насколько это возможно, развития дальнейшего не будет. Но, насколько я знаю, в Беларуси делается все для этого.