8 основных направлений! Как доработали программу социально-экономического развития до 2030 года

Африка – пример того, как Беларусь открывает для себя новые рынки и возможности. Но успех на внешнем направлении невозможен без прочного фундамента внутри страны. Именно на это нацелена обновленная Программа социально-экономического развития Беларуси до 2030 года. Программу существенно доработали с учетом новых вызовов и приоритетов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ее основе – 8 четко определенных направлений, связанных с Национальной стратегией устойчивого развития. С четким указанием приоритетов, описанием целей, механизмов и индикаторов их достижения. Из программы убрали формальные и дублирующие задачи. С учетом предложений делегатов Всебелорусского народного собрания и общественности проект программы дополнен рядом новых верхнеуровневых задач. В основном они связаны с инновационным развитием страны – это рост эффективности, качество, инвестиции, наукоемкость, технологичность экономики, повышение практикоориентированности образования.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси: Главное, что каждая задача должна быть оцифрована, и она должна быть понятна тем людям, которые будут читать программу, и те люди, которые будут дальше работать и разворачивать программу, как государственная программа непосредственно, так и под развитие регионов. Поэтому здесь комплекс взаимосвязанных показателей, которые дальше должны будут ретранслироваться в иные программы.

Андрей Картун, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

Добавили еще важные направления. Например, в промышленности – эта речь идет, например, по задаче повышения наукоемкости ВВП. Или в социальной политике уже более конкретные задачи: что нужно делать для того, чтобы повысить продолжительность жизни. Ну и самое главное – какие новые социальные стандарты или какие направления нам нужно вмонтировать еще в пятилетку, чтобы достигнуть самой главной цели пятилетней программы – это новое качество жизни белорусов. Условно другими словами, мы должны создать все условия для того, чтобы в любой точке страны было комфортно жить, работать и развиваться.

Образ будущего, который формирует программа, – это страна с развитой инновационной экономикой, высоким уровнем цифровизации всех процессов, где каждому человеку будут созданы условия для раскрытия своего потенциала. Доработанный проект представят для рассмотрения Президенту 1 ноября.