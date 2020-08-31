Что говорил белорусский политолог Александр Шпаковский в программе Владимира Соловьёва? Основные тезисы

Новости Беларуси. Ситуацией в Беларуси сейчас интересуются многие зарубежные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конституционная реформа, информационные атаки и внешнее давление – эти темы 30 августа обсудили в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Мнением «изнутри» с российскими коллегами поделился политолог Александр Шпаковский.

Александр Шпаковский, директор аналитического центра «Актуальная концепция»:

Во-первых, что касается конституционной реформы, вы абсолютно правы. Но дело в том, что эта инициатива озвучена Лукашенко где-то минимум года полтора тому назад. Парламент над этим работает. Ну а где она?

Александр Шпаковский:

Подождите. Более того, планировалось после проведения выборов приступить к конституционной реформе. Был план транзита власти. Вот эта попытка цветной революции во многом внесла диссонанс в эту ситуацию. Второе. Вы привели очень удачный пример с отставленными диссидентами. Но человек, которого вы назвали режиссером Купаловского театра, на самом деле не режиссер, а директор. Он до этого был послом в Польше, послом во Франции и министром культуры. И все без исключения во власти и рядом с властью (от политологов до министров) знали, что он диссидент, он оппозиционер.

Ну и что? Что, его увольнять надо? Александр Шпаковский:

Подождите. Тем не менее его держали и с ним общались. И его не увольняли, он подал заявление об увольнении сам. Это тоже важный момент. Третий момент. Относительно экономики. Правильно все, вы абсолютно верно говорите: рядом с советской индустриальной экономикой нужно строить экономику нового типа, экономику знаний. Но это же делалось. И тот же IT-кластер, который сейчас приносит до 5 % ВВП и который является катализатором протестной активности, возник благодаря воле Лукашенко. Это его указ, это его преференция, его налоговые условия для этих ребят. Но они выступают против него. И здесь вы правы, потому что есть некие внутренние, в основном эстетические противоречия. Это верно. И верно также не оценивать всех протестующих как неких там агентов. Конечно же, никакой внешний фактор без внутреннего играть не может.

Но повторюсь, что мне больше всего не понравилось у вас. И это на самом деле. Когда-то я был маленьким, у меня одну страну уже украли, сейчас хотят вторую украсть. Очень не понравились вот эти рассуждения – они всегда есть в Москве – о каком-то нахлебничестве, «вы за наш счет живете». Мы что, не работаем, мы не поставляем товары, мы не производим продукцию, не продаем ее в Россию? Мы четвертый внешнеторговый партнер Российской Федерации. У нас товарооборот с Россией – 40 миллиардов. А с многомиллиардной Индией у вас всего 10. И это не мои оценки, а Путина. Что касается легитимности власти. Были наблюдатели от СНГ, Межпарламентской ассамблеи, был Федоров (ВЦИОМ), который оценивал экзитполы. В конце концов, были звонки Си Цзиньпина и Владимира Владимировича. И они почему-то легитимность нашей власти не оспаривают. Поэтому давайте не будем делать оценку в студии.