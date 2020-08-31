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Следственный комитет возбудил уголовные дела за давление на депутатов

31 августа 2020 08:57
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Новости Беларуси. Следственный комитет расследует уголовные дела по фактам угроз в отношении госслужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следственный комитет возбудил уголовные дела за давление на депутатов-1

Давлению сейчас подвергаются депутаты, судьи, члены избирательных комиссий, учителя. Они получают сообщения с угрозами расправы над близкими и требованием немедленно уволиться. Зарегистрировано более 150 подобных случаев по всей стране.

Жертвами хейтеров стали некоторые депутаты Палаты представителей и руководители местных исполкомов Минска и Гомеля. Оскорбления нередко перерастают в реальное насилие и умышленное повреждение имущества.

Следственный комитет возбудил уголовные дела за давление на депутатов-4

По каждому из случаев проводится следствие. Правоохранители устанавливают личности подозреваемых. Недоброжелателям грозит уголовная ответственность.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Фотофакт

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