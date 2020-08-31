Следственный комитет возбудил уголовные дела за давление на депутатов

Новости Беларуси. Следственный комитет расследует уголовные дела по фактам угроз в отношении госслужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Давлению сейчас подвергаются депутаты, судьи, члены избирательных комиссий, учителя. Они получают сообщения с угрозами расправы над близкими и требованием немедленно уволиться. Зарегистрировано более 150 подобных случаев по всей стране.

Жертвами хейтеров стали некоторые депутаты Палаты представителей и руководители местных исполкомов Минска и Гомеля. Оскорбления нередко перерастают в реальное насилие и умышленное повреждение имущества.