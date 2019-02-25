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Порывы ветра до 18 м/с. На 26 февраля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

25 февраля 2019 10:51
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Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 26 февраля из-за сильного ветра.  

Как сообщает Белгидромет, во вторник по юго-западной половине республики прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с.  

Погода будет облачная с прояснениями, по востоку возможны кратковременные дожди и мокрый снег, на остальной части страны осадки не ожидаются. Ночью и утром будет слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.  

Ночью 26 февраля температура воздуха составит -1… +1°C. Днём потеплеет до +2… +4°C, а по западу Беларуси столбик термометра может подняться до +5… +8°C.  

Недавно в программе «Плюс-минус» на СТВ мы рассказывали о том, как при помощи домашних гаджетов составить прогноз погоды. 

«Они показывают полностью, что происходит и внутри помещения, и за окном» (подробнее здесь).  

# Погода в Беларуси # общество

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