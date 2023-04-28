Председатель Союза женщин: «Мне кажется, сейчас и мужчин приравнивают к нашим правам»

Под сводами Храма-памятника в честь Всех Святых концентрация красоты, женственности и обаяния. Олицетворение весны во всем ее обличье. Очередная церемония чествования победителей республиканского конкурса «Женщина года» напоила глотком свежего воздуха и благословила тех, кто верно служит однажды выбранному делу.

Успешные управленцы, работники промышленности, аграрии, многодетные мамы, преподаватели и врачи. 63 участницы, от энергии которых цветы на земле распускаются. Кочанова: «Сила женщины – сделать так, чтобы был мир, благополучие, порядок» – подробности.

Эта весна для присутствующих в зале особенная. Представительницы разных профессий и отраслей со всех уголков страны съехались, чтобы в Светлую седмицу наполнить глаза блеском, а душу – благодатью. Они заслужили высоких наград и комплиментов, потому что их сердца бьются в унисон со временем. В этой кардиограмме и ответственность, и человечность, и сила. Улыбка и стержень страны: какие они, «Женщины года – 2022»? Итоги республиканского конкурса – читайте здесь.

«Успешный руководитель», «Активная гражданская позиция», «Сердце отдаю людям», «Духовность и культура» – девять номинаций, а суть одна. Они сегодня лучшие, каждая из награжденных выйдет из храма в звании «Женщина года». Работы проделано много. Акции, форумы, благотворительность – работа женского движения заметна и действенна. Каждый шаг хозяек своей судьбы – полет, прервать который не в силах никаким бурям и обстоятельствам. Они уверенно ставят цели и продолжают свое движение вперед, опираясь на сильное плечо государства.