Брыло: женщины как никто заслуживают низкого поклона и огромных слов благодарности

Очередная церемония чествования победителей республиканского конкурса «Женщина года» напоила глотком свежего воздуха и благословила тех, кто верно служит однажды выбранному делу. Успешные управленцы, работники промышленности, аграрии, многодетные мамы, преподаватели и врачи. 63 участницы, от энергии которых цветы на земле распускаются.

Все держится на их пуговках профессионализма. Работа, дом, дети, общественная деятельность. Не разрушать, а созидать, помогать, направлять – векторы, заложенные при рождении. И какие бы вызовы ни бросала судьба, какие бы преграды ни стояли на пути, женщина знает одну простую формулу – лед недопонимания, очерствелости растопит женская улыбка и великодушие. А трудолюбие и ответственность заложат фундамент для дня завтрашнего. С этим не поспорят даже мужчины.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Все, что страна производит, во всяком случае молоко, получается руками женщины. Все продукты питания производятся технологами, мастерами нашей прекрасной половины. Поэтому женщины как никто в аграрном секторе заслуживают низкого поклона и огромных слов благодарности. «Нам в одиночку не достичь вершины. Не будем слабыми – прогоним грусть, Ведь вместе мы сильны, дружны, едины. И верим свято в нашу Беларусь».