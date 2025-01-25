Председатель Совета Республики встретилась с делегацией Панафриканского парламента

Вы сможете убедиться в открытости наших выборов. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с делегацией Панафриканского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ее составе авторитетные политики из Алжира, Кабо-Верде, Кении, ЮАР, Камеруна и Зимбабве, которые прибыли в нашу страну в качестве международных наблюдателей. Выборы в Беларуси проходят в соответствии с действующим законодательством, отметила Наталья Кочанова. И в этом зарубежные гости могут убедиться лично.

С Панафриканским парламентом у нас складываются конструктивные взаимоотношения, динамику которым придало подписание меморандума о взаимопонимании в прошлом году. Наша страна нацелена на дальнейшее продуктивное сотрудничество со странами Африки. И партнеры разделяют общие цели и взгляды.