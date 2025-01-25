Председатель Совета Республики встретилась с делегацией Панафриканского парламента

Вы сможете убедиться в открытости наших выборов. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с делегацией Панафриканского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вы сможете убедиться в открытости наших выборов. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с делегацией Панафриканского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ее составе авторитетные политики из Алжира, Кабо-Верде, Кении, ЮАР, Камеруна и Зимбабве, которые прибыли в нашу страну в качестве международных наблюдателей. Выборы в Беларуси проходят в соответствии с действующим законодательством, отметила Наталья Кочанова. И в этом зарубежные гости могут убедиться лично.
С Панафриканским парламентом у нас складываются конструктивные взаимоотношения, динамику которым придало подписание меморандума о взаимопонимании в прошлом году. Наша страна нацелена на дальнейшее продуктивное сотрудничество со странами Африки. И партнеры разделяют общие цели и взгляды.
Мария Рефилве Мцвени-Ципане, председатель Национального совета провинций Южно-Африканской Республики:
Африканские государства, как и Беларусь, миролюбивые страны. И мы рады сотрудничеству со странами-единомышленниками, которые разделяют такое же видение мира. Для нас большой интерес представляет сотрудничество в социально-экономической области, в решении проблем, которые стоят как перед африканскими странами и Беларусью. Это сотрудничество представляет огромный интерес.
Председатель Совета Республики также провела встречу с международными наблюдателями от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Наталья Кочанова отметила, что для нас очень важна честная, объективная оценка происходящих политических процессов.
Из Совета Республики представители стран Содружества направились на площадь Победы. Обелиск в центре Минска – не просто символ Великой Отечественной, но и символ всенародной памяти.