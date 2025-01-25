В Гродно после глобальной перестройки открыли мост в Румлёвском парке

В Гродно в Румлевском парке открыли мост после полного обновления. Так называемый пешеходный виадук позволяет пройти через овраг и существенно сокращает путь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гродно в Румлевском парке открыли мост после полного обновления. Так называемый пешеходный виадук позволяет пройти через овраг и существенно сокращает путь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Со временем конструкция пришла в негодность. Два года назад ее признали аварийно-опасной и закрыли с пометкой «ремонту не подлежит». Увидев это, ученик местной гимназии Валерий Черненко обратился к чиновникам с просьбой найти решение проблемы, ведь виадук очень нужен людям. Он был услышан.
Поскольку мост высокий, потребовалась разработка серьезной проектной документации и применение уникальных технических решений. За 9 месяцев строители полностью демонтировали небезопасное сооружение и на его месте возвели новое. 70-метровое пешеходное полотно теперь защищает навес, смонтировано освещение.
Валерий Черненко, ученик гимназии № 1 имени Е.Ф. Карского:
Мы з сябрамі, часта гуляючы тут, заўважалі, што мост закрыты, гэта было непрыемна, нам прыйшлося абыходзіць заўсёды, і таму вырашыў, што пачуюць. І пачулі. Вельмі прыемна, мост выглядае вельмі сучасным, і я ўпэўнены, што ён не толькі такім выглядае, але і з’яўляецца.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
В рамках области, может, это и не сильно большой шаг вперед, но для жителей этих районов – это существенное улучшение условий для жизни, это возможность более простой коммуникации. И не важно, это большой или маленький шаг – именно из них складывается, в принципе, движение вперед.
В планах и обновление самого Румлевского парка. Это памятник садово-паркового искусства XIX века и он вскоре обретет абсолютно новые черты. Проект станет знаковым в Год благоустройства страны.