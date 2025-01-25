В Гродно после глобальной перестройки открыли мост в Румлёвском парке

В Гродно в Румлевском парке открыли мост после полного обновления. Так называемый пешеходный виадук позволяет пройти через овраг и существенно сокращает путь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со временем конструкция пришла в негодность. Два года назад ее признали аварийно-опасной и закрыли с пометкой «ремонту не подлежит». Увидев это, ученик местной гимназии Валерий Черненко обратился к чиновникам с просьбой найти решение проблемы, ведь виадук очень нужен людям. Он был услышан.

Поскольку мост высокий, потребовалась разработка серьезной проектной документации и применение уникальных технических решений. За 9 месяцев строители полностью демонтировали небезопасное сооружение и на его месте возвели новое. 70-метровое пешеходное полотно теперь защищает навес, смонтировано освещение.