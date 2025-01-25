Гигин: мы должны поддерживать диалог поколений
В нынешнюю пятилетку Беларусь продолжит создавать страну для людей с равными возможностями, отсутствием расслоения в обществе. За 30 лет независимости сделано многое, еще больше предстоит в будущем. И ключевую роль в этом должна сыграть молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Через искусство на сцене «Минск-Арены» была рассказана история нашей страны, исследована душа белорусского народа. Она формировалась в непростых условиях, закалялась трагедиями. Потому мы так сильно ценим мир и именно через созидание прокладываем свой путь вперед. Вызовов и угроз, увы, меньше не становится.
Нынешняя геополитическая ситуация обязывает быть особенно дальновидными в своих решениях. Как отметил Президент, 2020-й в Беларуси не повторится: диалог с молодежью, на которую в первую очередь нацелены взгляды оппозиционных структур, в нашей стране налажен.
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Платы представителей Национального собрания Беларуси:
Пройдет совсем немного времени, и уже половина, а потом и больше половины, граждан будут те, кто родился в независимой и суверенной Беларуси. И мы должны поддерживать диалог не просто между спикерами и аудиторией, а диалог поколений. У нас сейчас это получается.
Но глава государства ориентирует, чтобы мы никогда не расслаблялись. Мы должны быть готовы к новым вызовам. Не всегда можем их предсказать, но должны быть готовы. Мир стремительно меняется. Это и новые технологии, и новые взгляды. Все это будет влиять на молодое поколение. Мы должны быть готовы в любых условиях сохранить и защитить нашу государственность.