Гигин: мы должны поддерживать диалог поколений

В нынешнюю пятилетку Беларусь продолжит создавать страну для людей с равными возможностями, отсутствием расслоения в обществе. За 30 лет независимости сделано многое, еще больше предстоит в будущем. И ключевую роль в этом должна сыграть молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через искусство на сцене «Минск-Арены» была рассказана история нашей страны, исследована душа белорусского народа. Она формировалась в непростых условиях, закалялась трагедиями. Потому мы так сильно ценим мир и именно через созидание прокладываем свой путь вперед. Вызовов и угроз, увы, меньше не становится. Нынешняя геополитическая ситуация обязывает быть особенно дальновидными в своих решениях. Как отметил Президент, 2020-й в Беларуси не повторится: диалог с молодежью, на которую в первую очередь нацелены взгляды оппозиционных структур, в нашей стране налажен.