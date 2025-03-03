Цель – решить проблему. Как в Совете Республики своевременно решают вопросы граждан?

И один из главных критериев социальной политики – возможность быстро и эффективно решать проблемы людей. А чтобы оперативно решать, нужно знать суть вопроса изнутри и по возможности из первых уст. И в этом смысле отлично себя зарекомендовал формат общения чиновников республиканского уровня с белорусами во всех регионах: от больших городов до маленьких поселков. Такой формат активно и весьма результативно практикует Совет Республики. 3 марта сенаторы провели единый день приема граждан в Минской области. Они работали в 22-х городах, включая столицу. Практика взаимополезная. Ведь это не только решение частных вопросов по «горячим следам». Это еще и возможность учесть некоторые недоработки на местах при написании законов.

ЖКХ, строительство, трудоустройство, ремонт дорог. Неважных вопросов нет. С просьбой об улучшении жилищных условий к председателю Совета Республики обратилась жительница Борисова. Кристина Кирикова воспитывает троих детей. Сейчас многодетная семья ютится в двухкомнатной квартире свекра. На учет нуждающихся стать не могут – юридически для этого нет оснований. Однако проблема требует решения. Обращение взяли на контроль.

Кристина Кирикова:

Я стояла с первым супругом на очереди на квартиру, но после развода я прописалась к родителям и из-за большого количества площади меня сняли с очереди по улучшению жилищных условий. Будем надеяться, что все-таки все получится в наш пользу, потому что у нас трое деток, хотелось бы, конечно, дать им лучшие условия для жизни. На личные приемы граждане приходят не только с индивидуальными, но и с коллективными обращениями. Просьбу от жителей деревни Рудня Логойского района озвучил Сергей Харевич. Дорога в населенном пункте нуждается в ремонте. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности: зимой гравийка покрывается льдом. Жители предлагают заасфальтировать опасный участок.

Сергей Харевич:

Пообещали нам к 20 марту принять меры в лучшую сторону. Я думаю, все будет, дорога будет в дальнейшем сделана. Тем более сейчас Год благоустройства. Президент же нам что сказал всем? В Год благоустройства надо помочь в деревнях, везде сделать ремонт дорог. Вот и решили обратиться. Внимательное отношение к людям, диалог и своевременная реакция – то, чего постоянно требует от чиновников Президент нашей страны. Подобные встречи «на местах» позволяют увидеть, что на самом деле волнует белорусов. А кроме того, обращения жителей – индикатор работы местных властей.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Каждое обращение специфично, каждый приходит со своей какой-то проблемой и цель у нас одна – решить эту проблему в рамках законодательства Республики Беларусь. На основе системного анализа делаются выводы о том, какая помощь необходима и какие необходимо мероприятия провести для того, чтобы решить те или иные (если они есть, конечно) системные вопросы по каким-то направлениям социально-экономического развития региона. Единый день приема прошел в 22-х населенных пунктах Минщины – от Солигорска до Мяделя. В топе вопросов, озвученных в Смолевичском районе, – благоустройство населенных пунктов, земельные споры, урегулирование конфликтных ситуаций и регистрация имущества. Запретных тем нет: задать можно было любые вопросы, высказать пожелания, замечания, – все это будет учтено.