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Более 340 экспонатов! В Витебском музее представили выставку галстуков

09 марта 2025 10:41
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Цветные, однотонные, классические и винтажные. Различной расцветки и тематики. Более 340 галстуков представлены в музее истории частного коллекционирования в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 340 экспонатов! В Витебском музее представили выставку галстуков-2

Собирать аксессуары Владимир Удановский начал более 20 лет назад. Первый экспонат стал популярный в 60-ые годы – оранжевый галстук. Сейчас в коллекции более 500 текстильных предметов гардероба. Пионерские галстуки, самовязы, в форме бабочек, со сказочными героями и цветочным орнаментом и даже с подсветкой. Среди экспонатов и тематические – посвященные, например, Олимпийским играм и «Славянскому базару».

Более 340 экспонатов! В Витебском музее представили выставку галстуков-4

Надежда Варламова, заведующая филиалом Витебского областного краеведческого музея:
На галстуках представлена и тема Олимпиады в 80-м году в Москве, и портреты и Эйнштейна, и Мерлин Монро. Здесь спортивная тема – и регби, и поло, и футбол, и так далее. Мультипликационная тема – это и мультфильмы Диснея, и известные «Мишки Гами», и так далее. Есть целая серия галстуков, которая посвящена теме транспорта. 

Пестрая коллекция Владимира Удановского постоянно пополняется. Что-то приобретает сам в комиссионных магазинах. Не возникает вопрос и у друзей, что подарить – конечно же галстук.

# Выставка

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