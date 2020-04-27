Председатель Могилёвской областной организации БСЖ: мы открыли прямые линии, куда могут позвонить медики и подсказать, какая помощь нужна

Новости Беларуси. Марафон поддержки в это непростое время продолжает Белорусский союз женщин. Представители организации посетили детскую областную больницу Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для маленьких пациентов – предметы гардероба и средства защиты. Минздрав: просим не посещать своих пожилых родственников, не собираться со всей страны и не устраивать посиделки на кладбищах Кроме того, маски и антисептики передали работникам центров социального обслуживания и ветеранам города. Только в Ленинском районе Могилева работают свыше 80 соцработников. Они ежедневно навещают своих подопечных – одиноких пожилых людей. Дополнительная защита и забота для них сейчас важна.

Алла Богатенко, председатель Могилевской городской организации Белорусского союза женщин:

Медицина у нас передовая. Но, тем не менее, есть еще категории, которые также нуждаются в нашей заботе от всего сердца. Как мы, женщины, делаем дома, так мы подарим свою заботу всем нашим гражданам, могилевчанам.

Екатерина Морозова, заместитель директора Центра соцобслуживания населения Ленинского района Могилева:

Спонсорская помощь в виде масок очень важна. Наши сотрудники постоянно находятся в тесном общении с населением. Это люди, которые вхожи в дома пожилых граждан и инвалидов. Потому как никому эти маски для наших работников очень важны.

Алла Галушко, председатель Могилевской областной организации Белорусского союза женщин:

Наши общественные организации на местах тоже открыли прямые линии, куда могут позвонить медики и подсказать нам, какая помощь нужна. А наша задача – быстро скоординировать действия, найти помощь, связаться с предприятиями, организациями и людьми бизнеса, которые тоже сегодня готовы помогать. И доставить эту помощь туда, куда требуется.