Дмитрий Мезенцев в день годовщины аварии на Чернобыльской АЭС: помня об этом, должны вместе смотреть вперёд

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:

Важно помнить о подвиге тех 125 тысяч россиян, которые участвовали в ликвидации последствий тяжелейшей аварии. Важно помнить о почти 10 тысячах белорусов, которые также эту память, эту скорбь сохраняют в своих сердцах. Это тоже то, что нас объединяет, то, что мы не имеем права забыть. А помня об этом, должны вместе смотреть вперед.