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Дмитрий Мезенцев в день годовщины аварии на Чернобыльской АЭС: помня об этом, должны вместе смотреть вперёд

27 апреля 2020 12:32
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Новости Беларуси. В Минске прошли памятные мероприятия в честь 34-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мезенцев в день годовщины аварии на Чернобыльской АЭС: помня об этом, должны вместе смотреть вперёд-1

26 апреля посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев возложил цветы к памятным знакам «Жертвам Чернобыля» и «Камень мира Хиросимы» в парке Дружбы народов.

Дмитрий Мезенцев в день годовщины аварии на Чернобыльской АЭС: помня об этом, должны вместе смотреть вперёд-4

Глава российской дипмиссии отметил важность сохранения памяти о подвиге людей, которые были ликвидаторами крупнейшей техногенной катастрофы на планете.

Дмитрий Мезенцев в день годовщины аварии на Чернобыльской АЭС: помня об этом, должны вместе смотреть вперёд-7

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Важно помнить о подвиге тех 125 тысяч россиян, которые участвовали в ликвидации последствий тяжелейшей аварии. Важно помнить о почти 10 тысячах белорусов, которые также эту память, эту скорбь сохраняют в своих сердцах. Это тоже то, что нас объединяет, то, что мы не имеем права забыть. А помня об этом, должны вместе смотреть вперед.

Дмитрий Мезенцев в день годовщины аварии на Чернобыльской АЭС: помня об этом, должны вместе смотреть вперёд-10

В 2016 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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