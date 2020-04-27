Дмитрий Мезенцев в день годовщины аварии на Чернобыльской АЭС: помня об этом, должны вместе смотреть вперёд

Новости Беларуси. В Минске прошли памятные мероприятия в честь 34-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске прошли памятные мероприятия в честь 34-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
26 апреля посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев возложил цветы к памятным знакам «Жертвам Чернобыля» и «Камень мира Хиросимы» в парке Дружбы народов.
Глава российской дипмиссии отметил важность сохранения памяти о подвиге людей, которые были ликвидаторами крупнейшей техногенной катастрофы на планете.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Важно помнить о подвиге тех 125 тысяч россиян, которые участвовали в ликвидации последствий тяжелейшей аварии. Важно помнить о почти 10 тысячах белорусов, которые также эту память, эту скорбь сохраняют в своих сердцах. Это тоже то, что нас объединяет, то, что мы не имеем права забыть. А помня об этом, должны вместе смотреть вперед.
В 2016 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе.