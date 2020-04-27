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Занимались обычными житейскими делами. Как на войне жили солдаты между сражениями?

27 апреля 2020 12:16
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Он и кухню таскал, и пушки, и застрявшие подводы вытаскивал. Откуда в расположении части появился верблюд?

Занимались обычными житейскими делами. Как на войне жили солдаты между сражениями?-1

Занимались обычными житейскими делами. Как на войне жили солдаты между сражениями?-3

Занимались обычными житейскими делами. Как на войне жили солдаты между сражениями?-5

Человек на фронте не только воевал. Ни одно сражение не могло продолжаться бесконечно. Наступало затишье, и в эти часы солдат был занят работой. Дела большие и малые. От их выполнения во многом зависел успех в новом бою.

Занимались обычными житейскими делами. Как на войне жили солдаты между сражениями?-8

Занимались обычными житейскими делами. Как на войне жили солдаты между сражениями?-10

Занимались обычными житейскими делами. Как на войне жили солдаты между сражениями?-12

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Верас # Фотофакт

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