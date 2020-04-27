Минздрав: просим не посещать своих пожилых родственников, не собираться со всей страны и не устраивать посиделки на кладбищах
Новости Беларуси. 27 и 28 апреля в Беларуси нерабочие дни в связи с Радуницей, днем поминовения усопших. В этой связи Минздрав призывает белорусов соблюдать меры личной предосторожности, а также воздержаться от поездок к родственникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Это время лучше провести дома. У многих пожилых граждан есть хронические заболевания, по этой причине они в группе риска в связи с коронавирусом. И сегодня самый эффективный путь минимизировать риск заражения – социальное дистанцирование.
Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Мы настоятельно просили и просим не посещать своих пожилых родственников, не собираться со всей страны и не устраивать посиделки на кладбищах вместе с пожилыми родственникам. Мы как врачи понимаем, что у них уже есть хронические заболевания, и то, что мы можем им привезти, никоим образом не улучшит состояние здоровья. Наоборот.
На время праздников изменено время работы медицинских учреждений. До 10 мая и стационарные, и амбулаторные отделения работают в особом режиме. Врачи еще раз напоминают: при первых признаках заболевания обращаться за профессиональной помощью и не заниматься самолечением.