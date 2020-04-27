Минздрав: просим не посещать своих пожилых родственников, не собираться со всей страны и не устраивать посиделки на кладбищах

Новости Беларуси. 27 и 28 апреля в Беларуси нерабочие дни в связи с Радуницей, днем поминовения усопших. В этой связи Минздрав призывает белорусов соблюдать меры личной предосторожности, а также воздержаться от поездок к родственникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коронавирус в Беларуси. Главные события за неделю

Это время лучше провести дома. У многих пожилых граждан есть хронические заболевания, по этой причине они в группе риска в связи с коронавирусом. И сегодня самый эффективный путь минимизировать риск заражения – социальное дистанцирование.