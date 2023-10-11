Председатель Миноблисполкома провёл выездной приём граждан в Любани

Новости Беларуси. Работа ЖКХ, благоустройство дворовых территорий и ремонт жилфонда. С такими вопросами обращались жители Минской области к губернатору. Александр Турчин провел выездной прием граждан в Любани, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Работа ЖКХ, благоустройство дворовых территорий и ремонт жилфонда. С такими вопросами обращались жители Минской области к губернатору. Александр Турчин провел выездной прием граждан в Любани, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Приходили за помощью в решении самых разных проблем. Например, семья Пожиган жаловалась на соседей, которые устроили во дворе СТО. Сильный шум и неприятный запах от кузовных и сварочных работ доставляют немало неудобств. Областным службам поручено проконтролировать, как решится ситуация.
А вот Антонина Адамович поделилась проблемой аварийного жилья. Протекает крыша, условия жизни не соответствуют нормам – вопрос переезда в другой дом губернатор поставил на особый контроль.
Антонина Адамович:
Это уже послевоенная постройка. Губернатор сказал подождать до ноября. Я в домики согласна, там паровое отопление, там тоже жилье есть свободное, я согласна.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
В обращении любого гражданина надо найти рациональное зерно, то, о чем люди говорят. С другой стороны, конечно, наша работа с обращениями граждан (я об этом говорил не один раз) должна быть понятной для гражданина. Когда читаешь ответ и я не понимаю, что в нем написано, то что можно говорить, какие выводы может сделать человек? Должна быть ясность, мы должны давать ответ на поставленный вопрос.
Звучала на встрече и тема благоустройства. Так, житель Любани обратился с просьбой обновить придомовую территорию, дорожное покрытие и оборудовать парковочные места. Председатель Миноблисполкома поручил местным властям решить вопрос в 2024 году.