Председатель Миноблисполкома провёл выездной приём граждан в Любани

Новости Беларуси. Работа ЖКХ, благоустройство дворовых территорий и ремонт жилфонда. С такими вопросами обращались жители Минской области к губернатору. Александр Турчин провел выездной прием граждан в Любани, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Приходили за помощью в решении самых разных проблем. Например, семья Пожиган жаловалась на соседей, которые устроили во дворе СТО. Сильный шум и неприятный запах от кузовных и сварочных работ доставляют немало неудобств. Областным службам поручено проконтролировать, как решится ситуация.

А вот Антонина Адамович поделилась проблемой аварийного жилья. Протекает крыша, условия жизни не соответствуют нормам – вопрос переезда в другой дом губернатор поставил на особый контроль.