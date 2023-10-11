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МЧС Беларуси, России и Казахстана проведут учения по ликвидации ЧС на железной дороге

11 октября 2023 13:47
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Новости Беларуси. Около двух десятков учений спасателей запланировали на следующий год МЧС Беларуси, России и Казахстана. Руководители трех ведомств в Гродно подписали план совместных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЧС Беларуси, России и Казахстана проведут учения по ликвидации ЧС на железной дороге-1

Беларусь договорилась с Россией, что в будущем при оказании гуманитарной помощи мы сможем рассчитывать на авиацию союзной страны. Также нам интересен опыт, накопленный в других государствах, по тушению лесных пожаров.

МЧС Беларуси, России и Казахстана проведут учения по ликвидации ЧС на железной дороге-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
И Российская Федерация, и Казахстан постоянно с этим сталкиваются. Нам удается эти вопросы минимизировать. Количество загораний в экосистемах на территории страны уменьшили больше чем в 10 раз. Это благодаря существующей государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Совсем недавно было совещание у главы нашего государства, он достаточно жестко нас покритиковал за организацию этой работы. И в этом году нам удалось решить эти задачи.

МЧС Беларуси, России и Казахстана проведут учения по ликвидации ЧС на железной дороге-7

Речь шла и о совершенствовании работы МЧС в условиях санкций, обмене опытом по ликвидации катастроф на атомных объектах. Поддержку получила инициатива Казахстана по проведению совместного учения на железной дороге.

МЧС Беларуси, России и Казахстана проведут учения по ликвидации ЧС на железной дороге-10

Бауыржан Сыздыков, вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана:
Замысел железнодорожных учений, хотел сказать, что на сегодня, когда, не дай Бог, случатся какие-то инциденты с опасными грузами, мы на национальном уровне будем реагировать. Но при этом не должны забывать, что есть у нас еще грузоотправитель и грузополучатель, а порой бывает, даже эти грузы транзитом проходят. Здесь как раз нам не хватает именно взаимообмена информации и взаимного оперативного реагирования в целях защиты наших граждан. Это касается всех наших трех сторон.

МЧС Беларуси, России и Казахстана проведут учения по ликвидации ЧС на железной дороге-13

В этом году проведено рекордное количество трехсторонних мероприятий – больше двух десятков, в том числе по линии ОДКБ. Большой опыт сотрудничества спасатели получили при оказании помощи регионам Турции после землетрясения, где проявили профессионализм и отвагу.

# Международное сотрудничество # общество # Вадим Синявский # Фотофакт

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