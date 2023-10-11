Совет делового сотрудничества – Минск и Новосибирск определили приоритеты взаимодействия

Новости Беларуси. Инвестпроекты, машиностроение, АПК. Приоритеты дальнейшего взаимодействия определены между Минском и Новосибирском. Заседание Совета делового сотрудничества стало продолжением разговора, который состоялся во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Президент Беларуси на встрече с губернатором российского региона еще раз обратил внимание на значимость экономики в отношениях двух стран. И возможностей для взаимовыгодного сотрудничества предостаточно. При этом стоит объединить усилия в перспективных и важных направлениях, таких как искусственный интеллект и беспилотные авиационные системы.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области России: Традиционное направление – аграрное машиностроение, есть совместные проекты по изготовлению новых наименований, востребованных на полях как новосибирской области, так и всей России. Следующее направление – биотехнологии. В первую очередь в интересах наших аграрных комплексов, белорусского, новосибирского. Здесь не только, что приятно, обмен уже освоенной продукцией, а совместные заделы о создании новых наименований.

В ходе заседания Совета делового сотрудничества Беларуси и Новосибирской области достигнуты договоренности о начале совместного выпуска низкопольной модели трамвайных вагонов. В наших карьерных самосвалах появятся тяговые электрические установки российского производства.

Александр Скрундевский, первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза:

Спросом у новосибирцев, как уже неоднократно отмечалось, пользуются и ярмарки белорусских товаров. И сегодня, как справедливо было замечено, что это не только торговля, а укрепление наших связей и в части позиционирования белорусской продукции, узнаваемости. Это уже некое культурное мероприятие, возможно, даже некое политическое по той дружбе между нашими народами. Между новосибирским регионом и Республикой Беларусь.

Отметим, Новосибирская область находится в числе ведущих среди российских регионов по объему товарооборота с нашей страной. Наблюдается положительная динамика экспорта белорусских товаров.