Артём Цуран пообщался с белорусскими и российскими студентами

Беларусь и Россия планируют развивать молодежные проекты. Студенты двух стран пообщались с председателем Минского городского Совета депутатов Артемом Цураном, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Молодежь Союзного государства познакомилась с историей Мингорсовета и его структурой. Ребята узнали о том, как формируется бюджет столицы. Особый интерес у студентов вызвали крупные инвестиционные проекты, которые реализуются на территории города, например, перевод Минска на артезианское водоснабжение. Также говорили о работе депутатов по внедрению в жизнь гражданских инициатив. Одно из новшеств – появление в Минске территориальных окружных советов. Так, горожане могут напрямую предлагать локальные проекты, в реализации которых готовы сами поучаствовать.

Владислав Демиденко, председатель Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

Мы, как Союзное государство, братские народы, должны выстраивать уже с самого раннего возраста, со студенческих и школьных лет длительные отношения для дальнейшего взаимодействия.

Владислава Шипилова, студентка Воронежского государственного университета (Россия):

Мы, как молодежь, способны повлиять на будущее, поэтому уже в молодом возрасте должны стремиться к сотрудничеству. Вот это мероприятие, на котором мы сейчас находимся, как раз таки и способствует тому, чтобы мы смогли наладить какие-то взаимоотношения между собой и познакомиться.