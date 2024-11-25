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Артём Цуран пообщался с белорусскими и российскими студентами

25 ноября 2024 18:24
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Беларусь и Россия планируют развивать молодежные проекты. Студенты двух стран пообщались с председателем Минского городского Совета депутатов Артемом Цураном, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Артём Цуран пообщался с белорусскими и российскими студентами-2

Молодежь Союзного государства познакомилась с историей Мингорсовета и его структурой. Ребята узнали о том, как формируется бюджет столицы. Особый интерес у студентов вызвали крупные инвестиционные проекты, которые реализуются на территории города, например, перевод Минска на артезианское водоснабжение. Также говорили о работе депутатов по внедрению в жизнь гражданских инициатив. Одно из новшеств – появление в Минске территориальных окружных советов. Так, горожане могут напрямую предлагать локальные проекты, в реализации которых готовы сами поучаствовать.

Артём Цуран пообщался с белорусскими и российскими студентами-4

Владислав Демиденко, председатель Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:
Мы, как Союзное государство, братские народы, должны выстраивать уже с самого раннего возраста, со студенческих и школьных лет длительные отношения для дальнейшего взаимодействия.

Артём Цуран пообщался с белорусскими и российскими студентами-6

Владислава Шипилова, студентка Воронежского государственного университета (Россия):
Мы, как молодежь, способны повлиять на будущее, поэтому уже в молодом возрасте должны стремиться к сотрудничеству. Вот это мероприятие, на котором мы сейчас находимся, как раз таки и способствует тому, чтобы мы смогли наладить какие-то взаимоотношения между собой и познакомиться.

Артём Цуран пообщался с белорусскими и российскими студентами-8

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Поделились о наших ближайших планах, вызвал неподдельный интерес ребят, тех экологических наших крупных проектов в городе. Поэтому встреча была обоюдно полезна.

Для студентов из Беларуси и России прошли встречи и форумы, посвященные духовным и семейным ценностям, патриотизму. В дальнейшем планируется наладить более тесное сотрудничество университетов двух стран.

# Артем Цуран # Союзное государство # Молодежь Беларуси # Мингорисполком

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