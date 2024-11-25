Новые правила охоты в Беларуси вступят в силу с 21 мая 2025 года

Добыча медведя и рыси станет доступной для белорусских охотников. Изменения в законодательстве связаны с тем, что количество краснокнижных животных за последние годы сильно увеличилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Популяция европейской рыси выросла почти вдвое, в начале года их число превысило 1300 особей, медведей более 700. Такая динамика не означает, что можно исключить эти виды животных из Красной книги, ведь распространение их по территории страны пока неравномерное. С принятием указа механизм регулирования численности станет более плавным. Человеку нужно соблюдать баланс: не допустить вымирания популяций диких животных и при этом следить за плотностью их концентрации в природе. Однако есть и любители незаконной охоты.

Как в Беларуси ведут борьбу с браконьерами, расскажет Анна Корольчук.

Николай Савицкий – охотник с 30-летним стажем. Любимое хобби помогает отвлечься от городской рутины и насладиться природой. Сегодня с самого утра вместе с товарищами он загоняет лося.