Новые правила охоты в Беларуси вступят в силу с 21 мая 2025 года
Добыча медведя и рыси станет доступной для белорусских охотников. Изменения в законодательстве связаны с тем, что количество краснокнижных животных за последние годы сильно увеличилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Популяция европейской рыси выросла почти вдвое, в начале года их число превысило 1300 особей, медведей более 700. Такая динамика не означает, что можно исключить эти виды животных из Красной книги, ведь распространение их по территории страны пока неравномерное. С принятием указа механизм регулирования численности станет более плавным. Человеку нужно соблюдать баланс: не допустить вымирания популяций диких животных и при этом следить за плотностью их концентрации в природе. Однако есть и любители незаконной охоты.
Как в Беларуси ведут борьбу с браконьерами, расскажет Анна Корольчук.
Николай Савицкий – охотник с 30-летним стажем. Любимое хобби помогает отвлечься от городской рутины и насладиться природой. Сегодня с самого утра вместе с товарищами он загоняет лося.
Николай Савицкий, охотник:
Когда зверя видишь, конечно, азарт и волнение. Охочусь здесь уже не один год. Организация здесь мне нравится. Все по закону, все четко, идет инструктаж. Там, где нормально поставлено на ход хозяйство, там есть и популяция, и организация. Все только положительные моменты.
Однако не все соглашаются добывать дичь цивилизованным способом, ведь уплата пошлины, получение путевки и разрешения на отстрел – дело затратное. Желающие сэкономить преступают закон и попадают в число браконьеров.
Вячеслав Горячий, заместитель начальника Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира:
С начала сезона самое распространенное нарушение – это нарушение охотохозяйственных зон и неуплата государственной пошлины на право охоты. Запрещенные орудия охоты – это петли, также запрещенные могут быть боеприпасы. То есть при охоте на ненормируемые виды охотничьих животных, заяц, например, запрещено при себе иметь или использовать патроны, снаряженные картечью, и пули.
До конца декабря в Беларуси проходит специальное комплексное мероприятие «Охота». Государственные инспекторы в усиленном режиме патрулируют леса и проводят профилактику. Так, в Жлобинском районе зафиксировали факт незаконной добычи косули. Возбуждено уголовное дело. Отец и сын выплатили 4800 рублей ущерба. У нарушителей изъяли оружие и автомобиль.
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