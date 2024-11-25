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Ветераны Великой Отечественной примут участие в мероприятиях в честь освобождения Гомеля

25 ноября 2024 18:16
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Гомель готовится отпраздновать 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В оккупации город находился 829 дней. 829 дней, прожитых в страхе и мучительных страданиях. Забыть такое невозможно. Положить конец гитлеровскому террору удалось в ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции, в которой принимало участие 7 армий – у советских воинов был двукратный перевес по артиллерии перед врагом. Освободителей город встретил почти полностью разрушенным – отступая, фашисты уничтожили более 5 тысяч зданий и 20 улиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветераны Великой Отечественной примут участие в мероприятиях в честь освобождения Гомеля-2

За годы оккупации погибли 140 тысяч гомельчан. Население города сократилось в 10 раз! Спустя 81 год возродившийся из пепелища Гомель помнит имена своих героев. Благодарные потомки свято чтят ту жертву, которую пришлось отдать за мирное небо над головой.

Ветераны Великой Отечественной примут участие в мероприятиях в честь освобождения Гомеля-4

Мне было 6 месяцев, и мы вернулись на Родину благодаря нашим войнам, которые закончили эту войну с победой, славой. Многие не вернулись, мы это знаем. Вечная память нашим героям.

Ветераны Великой Отечественной примут участие в мероприятиях в честь освобождения Гомеля-6

Дата, конечно, важная. Она важная для каждого человека, живущего не только на территории Республики Беларусь. Мы гордимся своими героями, мы гордимся своими отцами, дедами. Помним и никогда не забудем этот праздник. Ну и стараемся приучать наше подрастающее поколение тоже чтить все, что происходило, что было, и не забывать. И всегда относиться бережно к тому, что мы сейчас имеем.

Ветераны Великой Отечественной примут участие в мероприятиях в честь освобождения Гомеля-8

Сейчас в Гомеле проживают 26 ветеранов Великой Отечественной войны. Несмотря на преклонный возраст, они все еще в строю. И завтра примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных очередной годовщине освобождения.

# Великая Отечественная война

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