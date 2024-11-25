Ветераны Великой Отечественной примут участие в мероприятиях в честь освобождения Гомеля

Гомель готовится отпраздновать 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В оккупации город находился 829 дней. 829 дней, прожитых в страхе и мучительных страданиях. Забыть такое невозможно. Положить конец гитлеровскому террору удалось в ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции, в которой принимало участие 7 армий – у советских воинов был двукратный перевес по артиллерии перед врагом. Освободителей город встретил почти полностью разрушенным – отступая, фашисты уничтожили более 5 тысяч зданий и 20 улиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За годы оккупации погибли 140 тысяч гомельчан. Население города сократилось в 10 раз! Спустя 81 год возродившийся из пепелища Гомель помнит имена своих героев. Благодарные потомки свято чтят ту жертву, которую пришлось отдать за мирное небо над головой.

Мне было 6 месяцев, и мы вернулись на Родину благодаря нашим войнам, которые закончили эту войну с победой, славой. Многие не вернулись, мы это знаем. Вечная память нашим героям.

Дата, конечно, важная. Она важная для каждого человека, живущего не только на территории Республики Беларусь. Мы гордимся своими героями, мы гордимся своими отцами, дедами. Помним и никогда не забудем этот праздник. Ну и стараемся приучать наше подрастающее поколение тоже чтить все, что происходило, что было, и не забывать. И всегда относиться бережно к тому, что мы сейчас имеем.