Серые панельки заиграли новыми красками! Как меняется облик «уставших» многоэтажек?

Непростая тема, волнующая людей, – капитальный ремонт жилья. Своей очереди на реконструкцию дома многие ждут годами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А дождавшись, сталкиваются с временной разрухой, связанной с многочисленными ремонтными работами. Но это как раз тот случай, когда можно и нужно потерпеть неудобства глобальной переделки. Ведь это обновление – залог комфортной жизни на многие десятилетия вперед. Ежегодно в Беларуси обновляют не менее 3 % от всего жилого фонда. До конца 2024-го службы ЖКХ планируют ввести после капитального ремонта свыше 3,5 миллиона квадратных метров. Например, в Гомельской области такая модернизация коснулась 160 домов, в Могилевской – почти 130. Как меняется облик уставших многоэтажек – репортаж Юлии Мычки.

На фоне своих серых соседей этот дом по бульвару Непокоренных просто дышит оптимизмом. Недавно с опережением графика здесь закончили капитальный ремонт. И многоэтажка 1982 года постройки заиграла новыми красками. Починили все от крыши до подвала. В подъездах установили новые стояки, окна и входные группы, заменили инженерные коммуникации, отремонтировали межпанельные швы. Дом принимали не только надзорные службы, но и сами жильцы. Капитальный ремонт этого дома закрыл больше двух десятков обращений граждан в местное ЖЭУ. Сегодня на его обслуживании 104 дома, большинство из которых находятся в ожидании большого ремонта. В год глобальную модернизацию проходят пять домов. За последние пять лет таким образом удалось обновить четверть жилого фонда этого микрорайона. Процесс небыстрый и требует терпения. Важно, что каждый капитальный ремонт снижает нагрузку на жилищно-коммунальные службы, которые часто вынуждены проводить непосильные текущие ремонты. Например, бесконечно латать крыши там, где ее нужно целиком заменить.