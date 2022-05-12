Председатель Мингорисполкома встретился с многодетными родителями. Какую поддержку в стране оказывают таким семьям?
Новости Беларуси. Около 30 благодарностей и дипломов, и все за вклад в воспитание детей. Высокие награды вручил многодетным родителям председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вместе говорили о семейных ценностях и воспитании детей.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Город – это тоже большая семья, а в семье все самое важное решают через диалог. Именно поэтому стало доброй традицией собирать круглые столы, чтобы поговорить о важном и отметить лучших.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в преддверии Дня семьи встретился с многодетными родителями, чтобы узнать, что их волнует, расспросить о проблемах и успехах.
Ирина Дубко, многодетная мама:
Разговор состоялся конструктивный, задавалось много вопросов. Я думаю, что все будет решено и нашим детям станет еще более комфортно жить в нашем городе.
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Строительство детских дошкольных учреждений, новых школ, стадионов, детских площадок, спортивных детских площадок. Все вопросы, не взятые на контроль.
Социальная поддержка – один из приоритетов в политике государства. В многодетных семьях Минска воспитываются более 50 тысяч ребят. И чтобы мамам было проще уделить внимание каждому, для них предусмотрены дополнительные преференции.
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Меры государственной поддержки. Меры касаются различных направлений – от каких-то льгот и дополнительных гарантий в Трудовом законодательстве для мам и уже сегодня для отцов мы говорим. Это и поддержка в строительстве жилья, различные выплаты. 11 видов государственных пособий сегодня получают семьи, в которых рождаются и воспитываются дети.
Сейчас в столице проживают более 15 тысяч многодетных семей, и с каждым годом их количество только растет.
«Мамой быть большое счастье от Бога». Секрет счастливой белорусской семьи, в которой воспитывают 8 детей читайте здесь.