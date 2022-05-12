Председатель Мингорисполкома встретился с многодетными родителями. Какую поддержку в стране оказывают таким семьям?

Новости Беларуси. Около 30 благодарностей и дипломов, и все за вклад в воспитание детей. Высокие награды вручил многодетным родителям председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вместе говорили о семейных ценностях и воспитании детей.

Анастаси я Кончиц, корреспондент: Город – это тоже большая семья, а в семье все самое важное решают через диалог. Именно поэтому стало доброй традицией собирать круглые столы, чтобы поговорить о важном и отметить лучших.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в преддверии Дня семьи встретился с многодетными родителями, чтобы узнать, что их волнует, расспросить о проблемах и успехах.

Ирина Дубко, многодетная мама: Разговор состоялся конструктивный, задавалось много вопросов. Я думаю, что все будет решено и нашим детям станет еще более комфортно жить в нашем городе.

Социальная поддержка – один из приоритетов в политике государства. В многодетных семьях Минска воспитываются более 50 тысяч ребят. И чтобы мамам было проще уделить внимание каждому, для них предусмотрены дополнительные преференции.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Меры государственной поддержки. Меры касаются различных направлений – от каких-то льгот и дополнительных гарантий в Трудовом законодательстве для мам и уже сегодня для отцов мы говорим. Это и поддержка в строительстве жилья, различные выплаты. 11 видов государственных пособий сегодня получают семьи, в которых рождаются и воспитываются дети.

Сейчас в столице проживают более 15 тысяч многодетных семей, и с каждым годом их количество только растет.