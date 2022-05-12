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«Мамой быть большое счастье от Бога». Секрет счастливой белорусской семьи, в которой воспитывают 8 детей

12 мая 2022 20:11
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Новости Беларуси. Около 30 благодарностей и дипломов, и все за вклад в воспитание детей. Высокие награды вручил многодетным родителям председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вместе говорили о семейных ценностях и воспитании детей.

Материал Анастасии Кончиц.

Горячий чай и такая же горячая любовь к своему семейному очагу. У Анастасии Сергеевны Юнгиной всегда дома уютно. Она все успевает, несмотря на то что в семье восемь детей.

«Мамой быть большое счастье от Бога». Секрет счастливой белорусской семьи, в которой воспитывают 8 детей-1

Анастасия Юнгина, многодетная мама:
Мамой быть большое счастье от Бога. Это подарок для меня, для мужа.

«Мамой быть большое счастье от Бога». Секрет счастливой белорусской семьи, в которой воспитывают 8 детей-4

Создавая семью, супруги Юнгины договорились минимум на четверых детей. Но случайно перевыполнили план в два раза.

«Мамой быть большое счастье от Бога». Секрет счастливой белорусской семьи, в которой воспитывают 8 детей-7

Дома у них всегда царит творческая атмосфера. Кто-то рисует, кто-то играет на музыкальных инструментах, а кто-то нашел себя в спорте. Мама признается – с таким подходом каждый день полон открытий.

«Мамой быть большое счастье от Бога». Секрет счастливой белорусской семьи, в которой воспитывают 8 детей-10

Анастасия Юнгина:
Нравится учиться и постоянно что-то для себя новое открывать. И вместе с детьми, кстати, тоже. Они занимаются на музыкальных инструментах, на которые я раньше даже не обращала внимания. Они занимаются спортом, который для меня раньше был вообще фантастикой. То есть их занятия тоже для меня открытия.

Основа семьи – это дисциплина и взаимовыручка. Несмотря на то, что все ребята разные по характеру, к каждому родители находят свой подход.

«Мамой быть большое счастье от Бога». Секрет счастливой белорусской семьи, в которой воспитывают 8 детей-13

Анна Юнгина:
Мне нравится жить в большой семье, потому что всегда есть человек, который может тебя поддержать, помочь в трудной ситуации.

Председатель Мингорисполкома встретился с многодетными родителями. Какую поддержку в стране оказывают таким семьям, читайте здесь.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Анастасия Кончиц # Владимир Кухарев # Анастасия Юнгина # Фотофакт

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