«Мамой быть большое счастье от Бога». Секрет счастливой белорусской семьи, в которой воспитывают 8 детей

Новости Беларуси. Около 30 благодарностей и дипломов, и все за вклад в воспитание детей. Высокие награды вручил многодетным родителям председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вместе говорили о семейных ценностях и воспитании детей. Материал Анастасии Кончиц. Горячий чай и такая же горячая любовь к своему семейному очагу. У Анастасии Сергеевны Юнгиной всегда дома уютно. Она все успевает, несмотря на то что в семье восемь детей.

Анастасия Юнгина, многодетная мама:

Мамой быть большое счастье от Бога. Это подарок для меня, для мужа.

Создавая семью, супруги Юнгины договорились минимум на четверых детей. Но случайно перевыполнили план в два раза.

Дома у них всегда царит творческая атмосфера. Кто-то рисует, кто-то играет на музыкальных инструментах, а кто-то нашел себя в спорте. Мама признается – с таким подходом каждый день полон открытий.

Анастасия Юнгина:

Нравится учиться и постоянно что-то для себя новое открывать. И вместе с детьми, кстати, тоже. Они занимаются на музыкальных инструментах, на которые я раньше даже не обращала внимания. Они занимаются спортом, который для меня раньше был вообще фантастикой. То есть их занятия тоже для меня открытия. Основа семьи – это дисциплина и взаимовыручка. Несмотря на то, что все ребята разные по характеру, к каждому родители находят свой подход.