Председатель концерна «Беллегпром» о производстве изделий из льна: «Он не изнашивается, вечный»

В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь Татьяна Лугина, председатель Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности. Лен – это ассоциативный с Беларусью продукт, потому что он даже есть у нас на гербе. Один из самых старых, лучших, удобных материалов, которые только подарила нам мать-природа. Последние годы льняное направление, не только в Беларуси, но и во всем мире, в тренде.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Абсолютно с вами согласна, что понятия Беларусь – лен ассоциируются одно с другим. И на международных площадках, и когда приезжаешь на переговоры даже в страны дальнего зарубежья и даришь подарки, в том числе связанные с льняными коллекциями столового белья, одежды, то понятно, что иностранцы уже и ждут. Раз приезжают белорусы – значит, они покажут качественную льняную продукцию. То внимание, с которым наша страна подходила и подходит к этому продукту – от его возделывания и до переработки, – имеет свой результат, свои плоды. Это то, что сегодня мы имеем современнейший завод, Оршанский льнокомбинат, и ту продукцию, которую он выпускает. Гордимся продукцией третьей фабрики – это высокономерной, высококачественный длинный лен, из которого получаются замечательные ткани, тонкие, замечательные по дизайну, жаккардовые, одежные.

Если мы десять лет отмечали, что лен признан фаворитом в высокомаржинальном рынке – это рынок Евросоюза, Америка, дорогие гостиницы. Это показывало статусность. Если вы видите льняные вещи в ресторане, гостиницах, домашнем потреблении, то это показывало в Европе статусность и уровень заведения. Последние пять лет мы отмечаем лояльность и любовь наших граждан, россиян к этому продукту. Наконец-то увидели, во-первых, физико-механические, потребительские свойства данного товара, что он не изнашивается, вечный. Как говорили когда-то, шелковые платки или блузки можно носить вечно, точно так же и наш лен. Он уникален по многим свойствам, если рассматривать одежду. Очень востребован сегодня в нашей стране этот ассортимент, особенно летом. Летом мы видим, что популярна одежда, и все больше и больше белорусских дизайнеров обращаются в разработке своих летних коллекций именно к этому материалу. Наше население, молодежь, средний и старший возраст – все стали очень лояльно воспринимать. И мужская мода. За последние три-четыре года очень плотно вжился льняной костюм. Ни у кого не вызывает удивления, что мужской костюм – лен. Я ваши слова готов подтвердить, потому что у меня есть льняной пиджак. Он, во-первых, неснашиваемый – как я его купил, точно так же и выглядит. А во-вторых, льняные вещи сейчас по жаре – это просто идеальная ситуация.

Татьяна Лугина:

Гигроскопичность, воздухопроницаемость, контакт с телом, когда ты чувствуешь себя комфортно, невзирая на погодные условия. Развивать эту тему надо. Кстати, недавно посещая Оршанский регион, глава государства сделал акцент, правильно наметил еще одну точку будущей работы, что сегодня мы научились делать качественные льняные ткани, но надо делать еще больший упор и более агрессивно работать над ассортиментом, его продвижением в массы. Мы осторожно относились к объему коллекций, которые были разработаны, запущены в производство и предложены на рынок именно в льняной тематике, но видя, что все-таки получает популярность, получается бизнес-модель в реализации одежды из льна, будем развивать дальше. Есть как технические предпосылки, так и любовь к этому. У вас лично в гардеробе, в доме есть льняные вещи?

Татьяна Лугина:

Конечно, хотя иногда и говорят: сапожник без сапог. А есть какие-то профессиональные секреты, как ухаживать за льняными вещами? Потому что многие боятся их покупать – мяться будет, сядет. Татьяна Лугина:

Конечно, если не будет выдержан температурный режим и начнешь его стирать в 90-100 градусах, то он может и подсесть, если включишь температуру кипячения. Все в зависимости от степени загрязнения – раз. Во-вторых, костюмно-плательную группу, особенно мужскую группу, я рекомендую сдавать в химчистку, потому что это традиция. Кто стирает костюмы, платья в стиральной машине? Только у нас могут закинуть костюм, а потом говорят: производитель что-то не так сконструировал, что-то он подсел. Можно кипятить и нужно, когда идет речь о столовом и постельном белье, если есть необходимость замачивать пятна, вымачивать, дополнительно выводить. Вопрос – смотреть, крашеный он или некрашеный. Конечно, когда лен имеет цветность, не скажу, что лен просто красится. Придать оттенок льну – это очень сложная технологическая процедура. Сам по себе лен имеет серо-пепельный цвет. Когда мы хотим получить оттенок, это возможно, но здесь стирка должна быть более деликатная.