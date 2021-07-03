«Это дорогого стоит». Алексей Богданов о том, почему за рубежом выбирают белорусский товар

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь – Алексей Богданов. На нашем белорусском гербе изображены все основные культуры, разве что картошки нет, может быть, это неслучайно? Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Действительно. Весь агросектор начинается именно с земледелия и те основные культуры, которые произрастают в нашей родной Беларуси, попали на герб нашей страны. Труженики села обеспечивают нашу продовольственную безопасность. Что у нас сегодня происходит в агросекторе? Каковы перспективы его развития?

Алексей Богданов:

Перспективы очень хорошие. Дело в том, что вся система агропромышленного комплекса построена на двух основных базовых принципах – это четкое планирование и системность в работе. Можно быть голословным, но я лучше приведу пару цифр в этом плане. Мы за последнюю пятилетку на 14 % увеличили валовый сбор производства сельхозпродукции, а за последний год увеличили на 4,9 %, хотя прошлый год был пандемически очень сложный. Порвались цепочки поставок, многие страны просто не убирали продовольствие, потому что не было людей, многие болели. В Беларуси, слава богу, этого не произошло. Мы, наоборот, увеличили объем производства, мы нарастили экспорт – в прошлом году на 4,3 %, поставили рекордный уровень товаров в денежном выражении – 5,8 млрд долларов США – в 116 стран мира, где наши были продукты питания.

И текущий период тоже бьет рекорды. Мы уже за четыре месяца текущего года увеличили объем экспорта на практически 10 % и уже заработали почти 2 млрд долларов США. Я думаю, что эти темпы будут расти. А что касается валового производства, то уже в текущем периоде на 1,8 % увеличили производство молока, на 2,4 % – говядины, на 1,6 % – яиц. В целом все растет достаточно благополучно. Поэтому та программа, та система работы, которая была давно уже сформирована, постепенно работает и показывает результат. Наша работа эффективная. Так отрадно, когда приходишь в магазин, например, в Москве и спрашиваешь продавца: «Посоветуйте мне что-нибудь» – «Берите белорусское, оно вкуснее».

Алексей Богданов:

Это правда. На самом деле так и есть. То, что касается именно российского рынка, то это наш самый важный, стратегический и добрый партнер на востоке, и мы дорожим нашими отношениями. То, что российский покупатель отдает предпочтение и голосует рублем за товар с маркой «Сделано в Беларуси» – это дорогого стоит. Экспорт нашей продукции с каждым годом увеличивается. На какие рынки мы уже вышли и на какие нам еще предстоит выйти? Алексей Богданов:

Работа проделана реально большая. За 5 лет мы добавили почти 30 новых стран, и уже 116 стран мира, где поставляется наше продовольствие. Основным рынком сбыта сегодня и, наверное, в ближайшей перспективе останется рынок Евразийского экономического союза, стран СНГ. Здесь комфортно и удобно работать с точки зрения логистики, близко поставки. Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что наши партнеры по Союзу также вкладывают серьезные деньги в развитие агропромышленного комплекса в своих странах. И мы, предвидя эту ситуацию, рано или поздно будет тесно на общем рынке, двигаемся дальше. Мы большую ставку делаем на развитие отношений со странами дальнего зарубежья, среди которых основным блоком являются страны Азии и Океании. Каждый год на 40-50 % в этом направлении наш экспорт растет. По итогам прошлого года мы в дальнее зарубежье поставили уже на 800 млн долларов США нашего продовольствия. Это сложно на самом деле, потому что очень дальняя логистика, вкусовые предпочтения разные и попасть в этот тренд очень сложно. Но мы справляемся и стараемся двигаться дальше вперед. У нас есть маркеры нашей продукции, есть какие-то товары, которые пользуются особой популярностью у наших зарубежных партнеров. Можете назвать несколько из них? Алексей Богданов:

Безусловно. Вы знаете, что Беларусь уже по праву называют сырной державой. Ежегодно Беларусь не только производит большое количество сыров, но и экспортирует. По прошлому году – 230 тонн сыров. Мы занимаем третье место в мировом рейтинге по экспорту сырной продукции.

Что интересно, большое количество производится таких традиционных сыров, которые полутвердыми называются. Но мы постепенно все больше и больше мигрируем в сторону производства твердых и супертвердых сыров, которые созревают от трёх месяцев до двух лет: пармезан, маасдам, миндаль и другие сырные категории. Кроме того, очень активно развиваем такие направления сыров, как с благородной плесенью, с голубой плесенью или с белой – бри. Поэтому эти товары пользуются большой популярностью. Белорусское сухое молоко в дальнем зарубежье традиционно пользуется большим спросом. И даже многие товары этих категорий в дальнем зарубежье продаем дороже, чем наши конкуренты в других странах мира. Какие перспективы у белорусского сельского хозяйства? Климат меняется, можно сказать, что даже арбузы вытесняют нашу традиционную картошку. Алексей Богданов:

Они еще пока не вытесняют. Бахчевые все больше и больше производятся в нашей стране, но вместе с тем мы делаем ставку все-таки на традиционные, на те товары, которые мы производим, – это и картофель, и другая продукция растениеводства. Но основной блок в нашем экспортном потенциале и в будущем будет развиваться наиболее динамично – это мясо-молочная продукция. Если приводить пару цифр, то в прошлом году Беларусь произвела 7,8 млн тонн молока, а через пятилетку, к 2025 году, мы планируем уже производить 9,2 млн, увеличиваем на 1,5 млн тонн молочной продукции.

Та же самая картина в мясе, почти 30 % мы нарастим в производстве. И именно эти две категории товаров будут драйверами роста в экспортном потенциале Республики Беларусь.