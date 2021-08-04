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Николай Карпенков о Сергее Тихановском: бандиты во многом благороднее, чем он

04 августа 2021 15:33
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Николай Карпенков о Сергее Тихановском: бандиты во многом благороднее, чем он-1

Тихановский собрал вокруг себя подходящих людей. Убийцы, воры, фальшивомонетчики – те, кто нутром ненавидит государство. И стилистика роликов была соответствующей.

Николай Карпенков о Сергее Тихановском: бандиты во многом благороднее, чем он-4

Не надо ждать выборов. Пускай только кто-то, …, задержит кого-то, понимаете?

Николай Карпенков о Сергее Тихановском: бандиты во многом благороднее, чем он-7

Вас будут реально потом жечь на кострах.

Николай Карпенков о Сергее Тихановском: бандиты во многом благороднее, чем он-10

Властям надо понять: сегодня сгорела одна «Табакерка», завтра сгорит две.

Николай Карпенков о Сергее Тихановском: бандиты во многом благороднее, чем он-13

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:
Тихановский – это быдло, это реальный бандит. По нашим понятиям, это реальный скот – бандиты во многом благороднее, чем он сам. Оскорбления, нападения, выпады, постоянные провокации: «Надо вешать, надо стрелять, мы придем, мы разберемся». Абсолютный, абсолютный скот. Бандитов таких нет.

А благодатную почву для таких идей подготовили, используя первую волну коронавирусной инфекции.

Эйсмонт о первых месяцах коронавируса: о каждой смерти, которая произошла ночью, утром Караник докладывал Президенту. Читайте здесь.

# Акции протеста # общество # Николай Карпенков # Сергей Тихановский # Фотофакт

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