Николай Карпенков о Сергее Тихановском: бандиты во многом благороднее, чем он

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Тихановский собрал вокруг себя подходящих людей. Убийцы, воры, фальшивомонетчики – те, кто нутром ненавидит государство. И стилистика роликов была соответствующей.
Не надо ждать выборов. Пускай только кто-то, …, задержит кого-то, понимаете?
Вас будут реально потом жечь на кострах.
Властям надо понять: сегодня сгорела одна «Табакерка», завтра сгорит две.
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:
Тихановский – это быдло, это реальный бандит. По нашим понятиям, это реальный скот – бандиты во многом благороднее, чем он сам. Оскорбления, нападения, выпады, постоянные провокации: «Надо вешать, надо стрелять, мы придем, мы разберемся». Абсолютный, абсолютный скот. Бандитов таких нет.
А благодатную почву для таких идей подготовили, используя первую волну коронавирусной инфекции.
Эйсмонт о первых месяцах коронавируса: о каждой смерти, которая произошла ночью, утром Караник докладывал Президенту. Читайте здесь.