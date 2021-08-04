Николай Карпенков о Сергее Тихановском: бандиты во многом благороднее, чем он

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Тихановский собрал вокруг себя подходящих людей. Убийцы, воры, фальшивомонетчики – те, кто нутром ненавидит государство. И стилистика роликов была соответствующей.

Не надо ждать выборов. Пускай только кто-то, …, задержит кого-то, понимаете?

Вас будут реально потом жечь на кострах.

Властям надо понять: сегодня сгорела одна «Табакерка», завтра сгорит две.