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Во время новогодних праздников милиция будет охранять порядок в усиленном режиме

30 декабря 2020 06:50
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Новости Беларуси. Новогодние праздники – любимое и долгожданное время для многих белорусов. Важно не омрачить эти дни чрезвычайными происшествиями. Сотрудники МВД будут охранять порядок в усиленном режиме и напоминают о мерах и правилах безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время новогодних праздников милиция будет охранять порядок в усиленном режиме-1

Игорь Подвойский, первый заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома — начальник милиции общественной безопасности:
Принять участие в новогодних праздниках будет возможным после проведения досмотровых мероприятий. В целях обеспечения общественной безопасности и должного правопорядка убедительно просим вас отказаться от проноса в места проведения праздничных мероприятий взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий, колюще-режущих и других предметов, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, напитков в стеклянной таре, тетрапакетах и темных пластиковых бутылках. При этом категорически запрещается проносить и распивать алкогольные напитки.

Во время новогодних праздников милиция будет охранять порядок в усиленном режиме-4

В новогоднюю ночь сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением правил остановки и стоянки, также будут работать эвакуаторы. А любителям фейерверков стоит помнить о том, что использовать пиротехнику в общественных местах запрещено.

# Новый год # общество # Игорь Подвойский # Фотофакт

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