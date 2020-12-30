Во время новогодних праздников милиция будет охранять порядок в усиленном режиме

Новости Беларуси. Новогодние праздники – любимое и долгожданное время для многих белорусов. Важно не омрачить эти дни чрезвычайными происшествиями. Сотрудники МВД будут охранять порядок в усиленном режиме и напоминают о мерах и правилах безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Подвойский, первый заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома — начальник милиции общественной безопасности:

Принять участие в новогодних праздниках будет возможным после проведения досмотровых мероприятий. В целях обеспечения общественной безопасности и должного правопорядка убедительно просим вас отказаться от проноса в места проведения праздничных мероприятий взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий, колюще-режущих и других предметов, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, напитков в стеклянной таре, тетрапакетах и темных пластиковых бутылках. При этом категорически запрещается проносить и распивать алкогольные напитки.