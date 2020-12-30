Какой будет погода на Новый год? Синоптики сделали прогноз

Новости Беларуси. Что приготовила нам погода на время новогодних праздников? По предварительной информации, в последний день уходящего года будет облачно, временами осадки, в основном дождь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Синоптики предупреждают о необходимости соблюдать осторожность.

Температура воздуха будет совсем не зимней: ночью и днем составит от -1 до +6ºC, а по Гомельской области прогнозируется до 8 градусов тепла.