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Храм-крепость в стиле сарматского барокко. Как выглядит Троицкий костёл в деревне Засвирь?

30 декабря 2020 06:48
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Новости Беларуси. Когда-то в Засвири помимо костела был целый комплекс оригинальных построек: хоздвор, звонница, сад. Но до нашего времени почти ничего не сохранилось. Сам храм в стиле сарматского барокко был построен в 1714 году, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Храм-крепость в стиле сарматского барокко. Как выглядит Троицкий костёл в деревне Засвирь?-1

Алексей Камолов, научный сотрудник Мядельского музея народной славы:
Что касается интерьера, он, действительно, абсолютно новый, хотя внутри все каноны соблюдены. Мы говорим о храме именно начала XVIII столетия. Храм был построен в стиле сарматского барокко. Что это такое? Храм-крепость, храм-замок, храм оборонного значения.

Храм-крепость в стиле сарматского барокко. Как выглядит Троицкий костёл в деревне Засвирь?-4

Вы видите в основании главного фасада полукруглое приземистое сооружение, похожее на барабан. Называется барбакан. Такая игра слов. Настоящие барбаканы прикрывали вход в замковые укрепления, в городские ворота. Потом этот элемент перешел  в стилистику строительства сакральных сооружений, по большей части костелов. Но будучи храмом-крепостью, в любом случае, это костел. Люди молились и молятся до сей поры.

Храм-крепость в стиле сарматского барокко. Как выглядит Троицкий костёл в деревне Засвирь?-7

Вероника Сайко, корреспондент:
Рядом с Троицким костелом располагался монастырь Кармелитов, обитель была построена в 1701 году. Во время восстания Кастуся Калиновского здесь держали пленных мятежников, однако священнослужители помогли им бежать через подземный вход. После подавления мятежа монастырь был навсегда закрыт. К сожалению, до наших дней сохранились только руины жилого дома.

Храм-крепость в стиле сарматского барокко. Как выглядит Троицкий костёл в деревне Засвирь?-10

Алексей Камолов:
Кармелиты – это католический орден, который появился еще в XIII столетии. Было несколько ответвлений, в том числе, кармелиты босые, такой нищенствующий орден. В любом случае, под свое крыло брали большое количество населения, многие крестились, становились католиками. Были костелы при монастырях, каковым и был этот храм в деревне Засвирь.

Храм-крепость в стиле сарматского барокко. Как выглядит Троицкий костёл в деревне Засвирь?-13

Вместе с монастырем в середине XIX века был закрыт и костел. Здание передали православной церкви. Однако и им здесь было не видать спокойной жизни. Во время Первой мировой деревню заняли немецкие кавалеристы. Они пристроили к храму госпиталь. Погибших хоронили прямо за церковью. 

Храм-крепость в стиле сарматского барокко. Как выглядит Троицкий костёл в деревне Засвирь?-16

Алексей Камолов:
В годы Первой мировой войны наш Нарочанский край, тогда еще не Мядельский район, был разделен, и здесь располагались немецкие войска. Здесь, в Нарочанском крае, три немецких кладбища времен Первой мировой войны. Действительно, эта пристройка служила немецким госпиталем, и когда немецкие солдаты умирали, их хоронили именно на кладбище, которое мы можем наблюдать чуть правее.

Храм-крепость в стиле сарматского барокко. Как выглядит Троицкий костёл в деревне Засвирь?-19

Небольшая прямоугольная площадка под елкой, где видны три креста. Конечно, кресты уже поновее, установлены были чуть позже тех печальных событий, а уже рядом с ними, чуть припорошены снегом, находятся плиты. Необязательно, столько плит, сколько и похоронено. Конечно, здесь похоронено намного больше.

Сейчас за могилами ухаживают местные жители и немецкие волонтерские организации. 

Это возможность увидеться с близкими. Почему в этой белорусской деревне все так сильно ждут Рождество? Читать здесь.

# Католики Беларуси # общество # Алексей Камолов # Вероника Сайко # Фотофакт

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