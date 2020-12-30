Храм-крепость в стиле сарматского барокко. Как выглядит Троицкий костёл в деревне Засвирь?
Новости Беларуси. Когда-то в Засвири помимо костела был целый комплекс оригинальных построек: хоздвор, звонница, сад. Но до нашего времени почти ничего не сохранилось. Сам храм в стиле сарматского барокко был построен в 1714 году, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.
Алексей Камолов, научный сотрудник Мядельского музея народной славы:
Что касается интерьера, он, действительно, абсолютно новый, хотя внутри все каноны соблюдены. Мы говорим о храме именно начала XVIII столетия. Храм был построен в стиле сарматского барокко. Что это такое? Храм-крепость, храм-замок, храм оборонного значения.
Вы видите в основании главного фасада полукруглое приземистое сооружение, похожее на барабан. Называется барбакан. Такая игра слов. Настоящие барбаканы прикрывали вход в замковые укрепления, в городские ворота. Потом этот элемент перешел в стилистику строительства сакральных сооружений, по большей части костелов. Но будучи храмом-крепостью, в любом случае, это костел. Люди молились и молятся до сей поры.
Вероника Сайко, корреспондент:
Рядом с Троицким костелом располагался монастырь Кармелитов, обитель была построена в 1701 году. Во время восстания Кастуся Калиновского здесь держали пленных мятежников, однако священнослужители помогли им бежать через подземный вход. После подавления мятежа монастырь был навсегда закрыт. К сожалению, до наших дней сохранились только руины жилого дома.
Алексей Камолов:
Кармелиты – это католический орден, который появился еще в XIII столетии. Было несколько ответвлений, в том числе, кармелиты босые, такой нищенствующий орден. В любом случае, под свое крыло брали большое количество населения, многие крестились, становились католиками. Были костелы при монастырях, каковым и был этот храм в деревне Засвирь.
Вместе с монастырем в середине XIX века был закрыт и костел. Здание передали православной церкви. Однако и им здесь было не видать спокойной жизни. Во время Первой мировой деревню заняли немецкие кавалеристы. Они пристроили к храму госпиталь. Погибших хоронили прямо за церковью.
Алексей Камолов:
В годы Первой мировой войны наш Нарочанский край, тогда еще не Мядельский район, был разделен, и здесь располагались немецкие войска. Здесь, в Нарочанском крае, три немецких кладбища времен Первой мировой войны. Действительно, эта пристройка служила немецким госпиталем, и когда немецкие солдаты умирали, их хоронили именно на кладбище, которое мы можем наблюдать чуть правее.
Небольшая прямоугольная площадка под елкой, где видны три креста. Конечно, кресты уже поновее, установлены были чуть позже тех печальных событий, а уже рядом с ними, чуть припорошены снегом, находятся плиты. Необязательно, столько плит, сколько и похоронено. Конечно, здесь похоронено намного больше.
Сейчас за могилами ухаживают местные жители и немецкие волонтерские организации.
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