Выставка, посвящённая юбилею Великой Победы, открылась в белорусском МИД

Пришло время не только критически оценить происходящие события, но и предпринять конкретные шаги. Прежде всего это касается дипломатов, ведь пока есть диалог, пушки молчат. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на открытии выставки, посвященной юбилею Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция расположилась в здании внешнеполитического ведомства. На языке искусства она рассказывает об истории Великой Отечественной на белорусских землях. Здесь представлены картины наших современных художников, предметы солдатского быта и фотографии. В день открытия выставку посетили представители дипмиссий из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Китая и ряда других стран.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси: Если мы все сегодня собрались здесь, то мы все, значит, правильно оцениваем то, что произошло 80 лет назад. Мы все в сердце храним память об этом событии, о том, что это никогда не должно повториться. Мирное будущее Европы, мира, Азии мы все вместе строили эти 80 лет, стараясь каждый по-своему. По-разному относясь к политическим, экономическим вопросам, но в целом оберегая этот хрупкий мир на нашей земле.

Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств Беларуси:

Национальный центр современных искусств для выставки в Министерстве иностранных дел предоставил работы, которые отражают разные этапы именно становления Победы, хода истории, трагических моментов и, слава богу, праздничных, которые отмечал наш народ в 1945 году.

Гостей выставки встретили трогательными музыкальными номерами и настоящей солдатской кашей. Главная цель экспозиции – напомнить о том, какую невероятно высокую цену заплатили наши народы за мир и как важно сегодня не позволить его разрушить.