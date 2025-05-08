Минск и Кишинев обсудили вопросы сохранения общей исторической памяти

Минск и Кишинев заинтересованы в расширении взаимодействия на межпарламентском уровне. Об этом стало известно в ходе встречи парламентариев Беларуси и Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск и Кишинев заинтересованы в расширении взаимодействия на межпарламентском уровне. Об этом стало известно в ходе встречи парламентариев Беларуси и Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши страны сотрудничают в области межпарламентских связей больше 10 лет. Однако непростая геополитическая ситуация вокруг Молдовы в последнее время не дает отношениям развиваться в полной мере. Несмотря на это, Беларусь была и остается надежным партнером этого восточноевропейского государства, в первую очередь торгово-экономическим.
На молдавский рынок традиционно поставляются белорусская техника, фармацевтическая, молочная продукция и не только. В ходе встречи наметили и другие перспективные направления двустороннего сотрудничества.
Жанна Чернявская, руководитель рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Молдовы:
Это вопросы гуманитарного сотрудничества, образования. Конечно же, белорусские парламентарии, как и молдавские, хотят в рамках сотрудничества наладить более тесные взаимоотношения, которые будут помогать нашим двум странам развивать как торгово-экономические, так и другие направления. Мы определили точки соприкосновения, по которым будем работать.
В преддверии общего праздника 80-летия Великой Победы обсудили и вопросы сохранения общей исторической памяти. В условиях произвола нынешних властей Молдовы этот вопрос стоит очень остро.
Руководство страны столкнулось с критикой за попытку запретить празднование 9 Мая и ношение георгиевской ленты, а также переписывание учебников истории в угоду реваншистским настроениям Запада и разрушение памятников советским солдатам.