Минск и Кишинев обсудили вопросы сохранения общей исторической памяти

Минск и Кишинев заинтересованы в расширении взаимодействия на межпарламентском уровне. Об этом стало известно в ходе встречи парламентариев Беларуси и Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши страны сотрудничают в области межпарламентских связей больше 10 лет. Однако непростая геополитическая ситуация вокруг Молдовы в последнее время не дает отношениям развиваться в полной мере. Несмотря на это, Беларусь была и остается надежным партнером этого восточноевропейского государства, в первую очередь торгово-экономическим. На молдавский рынок традиционно поставляются белорусская техника, фармацевтическая, молочная продукция и не только. В ходе встречи наметили и другие перспективные направления двустороннего сотрудничества.