Новую поликлинику открыли в Смолевичах. Сотрудники рассказали об условиях работы

Смолевичи. Активно развивающийся город-спутник. Здесь строится жилье, возводится социальная инфраструктура. Растет население. Поэтому новая поликлиника здесь как нельзя кстати. Этот объект – инвестиция в будущее, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Врач невролог Роман Фелькин уже успел оценить новые технические возможности учреждения. Теперь в поликлинике появился электроэнцефалограф. Ранее в районе такого оборудования не было. Молодой врач отмечает, с ним проводить диагностику станет легче. А значит качество медицинских услуг вырастет в разы.

Роман Фелькин, врач-невролог Смолевичской ЦРБ:

По большей части электроэнцефалограф используется для уточнения диагнозов эпилепсии и прочих пароксизмальных расстройств: потерь сознания, нарушений сознания, некоторых психических нарушений тоже. И в принципе – это значимая часть работы невролога, поэтому для меня это очень важный аппарат. Условия, можно сказать, улучшились, кабинет у меня стал попросторнее, светлее. Да и работать в новой поликлинике куда приятнее! Все-таки новая атмосфера, новое здание, стало лучше!

Педиатрия. Здесь всегда шумно. Поэтому для детей создали во всем максимальный комфорт. Даже в интерьере. Каждый кабинет украшен яркими рисунками и картинами. В воздухе витает доброжелательная атмосфера. В Смолевичском районе живет 11,5 тысяч детей. За 3 года количество увеличилось на 1,5 тысячи.