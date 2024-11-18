В день посещают до 300 человек! В Мяделе открылся большой бассейн

А в Мяделе любители здорового образа жизни уже успели оценить новое место притяжения всех спортсменов – просторный бассейн. Многофункциональный объект стал частью действующего ФОКа, сообщили в программе «Центральный регион».

Андрей Русак, директор физкультурно-оздоровительного центра:

Очень активно народ воспринял. В день до 300 человек. Персонал есть, конечно, тренерский состав. У нас это не только инструктора-спасатели, которые смотрят за общим состоянием бассейна и за людьми, но есть у нас еще и два тренера.

8-классник Иван Качерго уже опробовал воду. В планах разучить различные стили плавания: баттерфляй, брасс и кроль. Ведь возможности есть. Есть две водные чаши. Предусмотрены четыре 25-метровые дорожки. Для тренировочного процесса здесь созданы все условия.

Иван Качерго, ученик Мядельской средней школы № 1 имени Владимира Дубовки:

Вода очень теплая, очень хорошо комфортно находиться в воде. Бассейн я буду посещать каждое свое свободное время, потому что это очень для меня интересно и увлекательно.