В день посещают до 300 человек! В Мяделе открылся большой бассейн

А в Мяделе любители здорового образа жизни уже успели оценить новое место притяжения всех спортсменов – просторный бассейн. Многофункциональный объект стал частью действующего ФОКа, сообщили в программе «Центральный регион».
А в Мяделе любители здорового образа жизни уже успели оценить новое место притяжения всех спортсменов – просторный бассейн. Многофункциональный объект стал частью действующего ФОКа, сообщили в программе «Центральный регион».
Андрей Русак, директор физкультурно-оздоровительного центра:
Очень активно народ воспринял. В день до 300 человек. Персонал есть, конечно, тренерский состав. У нас это не только инструктора-спасатели, которые смотрят за общим состоянием бассейна и за людьми, но есть у нас еще и два тренера.
8-классник Иван Качерго уже опробовал воду. В планах разучить различные стили плавания: баттерфляй, брасс и кроль. Ведь возможности есть. Есть две водные чаши. Предусмотрены четыре 25-метровые дорожки. Для тренировочного процесса здесь созданы все условия.
Иван Качерго, ученик Мядельской средней школы № 1 имени Владимира Дубовки:
Вода очень теплая, очень хорошо комфортно находиться в воде. Бассейн я буду посещать каждое свое свободное время, потому что это очень для меня интересно и увлекательно.
У учеников всего района здесь будут проходить уроки физкультуры. С 1 и по 11 класс. Разработана программа. Кроме того, для школьников из сельской местности организован подвоз. У каждого свой график и время посещения.
Подробности в видео.