В Минске до 8 марта будут открыты более 200 точек продажи цветов

Новости Беларуси. В Минске организуют дополнительную торговлю цветами на открытых площадках. Более 200 точек будут открыты во всех районах города до 8 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спрос на живые цветы накануне женского дня – повышенный. Поэтому городские власти по традиции предоставляют возможность торговать отечественным производителям и гражданам, которые выращивают растения на своих приусадебных или дачных участках и имеют подтверждающие документы.

Места подбираются по заявительному принципу и утверждаются в районных администрациях. Покупатели без труда найдут цветочные ряды.