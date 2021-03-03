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В Минске до 8 марта будут открыты более 200 точек продажи цветов

03 марта 2021 14:50
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Новости Беларуси. В Минске организуют дополнительную торговлю цветами на открытых площадках. Более 200 точек будут открыты во всех районах города до 8 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске до 8 марта будут открыты более 200 точек продажи цветов -1

Спрос на живые цветы накануне женского дня – повышенный. Поэтому городские власти по традиции предоставляют возможность торговать отечественным производителям и гражданам, которые выращивают растения на своих приусадебных или дачных участках и имеют подтверждающие документы.

В Минске до 8 марта будут открыты более 200 точек продажи цветов -4

Места подбираются по заявительному принципу и утверждаются в районных администрациях. Покупатели без труда найдут цветочные ряды.

В Минске до 8 марта будут открыты более 200 точек продажи цветов -7

Локации выбирают в местах наибольшей проходимости – вблизи торговых объектов, школ, поликлиник, остановок общественного транспорта.

# 8 Марта # общество # Фотофакт

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