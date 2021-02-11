По всей стране смотрят трансляцию ВНС. Что волнует белорусов?

Новости Беларуси. VI Всебелорусское народное собрание – главное политическое событие года. К площадке форума, где 11 февраля определяется судьба страны на ближайшую перспективу – внимание представителей абсолютно всех сфер. Прозвучавшие темы объединяют тысячи людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темы большого диалога активно обсуждаются в рядах бизнеса, науки, промышленности, здравоохранения. За происходящим во Дворце Республики внимательно следили пациенты и персонал Могилевской городской больницы скорой помощи.

Ольга Круталевич, старшая акушерка Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:

В выступлении Президента очень взволновали слова, что именно сейчас наступил тот момент, когда, объединившись, мы можем решить все проблемы. Мы можем показать свое истинное лицо, противостоять и решить очень много проблем. А вот тех, кто готовится стать мамой или планирует прибавление в семье, волнуют вопросы, связанные с предоставлением финансовой помощи при рождении второго ребенка, а также с расширением возможности использования материнского капитала.

Юлия Сергель, многодетная мама:

Вопрос размораживания материнского капитала на данный момент для меня является актуальным. По той причине, что со вчерашнего дня я сама стала многодетной матерью. Я считаю, что государство должно разрешить его тратить хотя бы на необходимые нужды. Далеко не в каждую легковую машину можно поставить два-три автокресла, поэтому, как всегда, рассматривается вопрос приобретения более крупного транспорта. Это более крупные траты средств. Поэтому, конечно, не помешало бы, чтобы эти деньги тоже разрешили вложить в данный вид покупки.

За главным общественно-политическим событием военнослужащие 38-й десантно-штурмовой бригады следят без отрыва от своей службы. Сейчас в бригаде проходит подготовка к совместным с Россией учениям, которые пройдут уже в марте 2021 года в Ульяновске. Вектор развития страны на ближайшие пять для каждого лично и для бригады в целом – важнейший вопрос. Именно военнослужащие стоят на страже безопасности спокойной и мирной Беларуси.