По всей стране смотрят трансляцию ВНС. Что волнует белорусов?
Новости Беларуси. VI Всебелорусское народное собрание – главное политическое событие года. К площадке форума, где 11 февраля определяется судьба страны на ближайшую перспективу – внимание представителей абсолютно всех сфер. Прозвучавшие темы объединяют тысячи людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Темы большого диалога активно обсуждаются в рядах бизнеса, науки, промышленности, здравоохранения. За происходящим во Дворце Республики внимательно следили пациенты и персонал Могилевской городской больницы скорой помощи.
Ольга Круталевич, старшая акушерка Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:
В выступлении Президента очень взволновали слова, что именно сейчас наступил тот момент, когда, объединившись, мы можем решить все проблемы. Мы можем показать свое истинное лицо, противостоять и решить очень много проблем.
А вот тех, кто готовится стать мамой или планирует прибавление в семье, волнуют вопросы, связанные с предоставлением финансовой помощи при рождении второго ребенка, а также с расширением возможности использования материнского капитала.
Юлия Сергель, многодетная мама:
Вопрос размораживания материнского капитала на данный момент для меня является актуальным. По той причине, что со вчерашнего дня я сама стала многодетной матерью. Я считаю, что государство должно разрешить его тратить хотя бы на необходимые нужды. Далеко не в каждую легковую машину можно поставить два-три автокресла, поэтому, как всегда, рассматривается вопрос приобретения более крупного транспорта. Это более крупные траты средств. Поэтому, конечно, не помешало бы, чтобы эти деньги тоже разрешили вложить в данный вид покупки.
За главным общественно-политическим событием военнослужащие 38-й десантно-штурмовой бригады следят без отрыва от своей службы. Сейчас в бригаде проходит подготовка к совместным с Россией учениям, которые пройдут уже в марте 2021 года в Ульяновске. Вектор развития страны на ближайшие пять для каждого лично и для бригады в целом – важнейший вопрос. Именно военнослужащие стоят на страже безопасности спокойной и мирной Беларуси.
Антон Цуканов, командир батальона 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады:
На сегодняшний день, несмотря на проблемы, которые были связаны с нехваткой людей в качестве призывного ресурса, мы их легко решаем с помощью набора военнослужащих по контракту. Для этого создан ряд социальных льгот, ряд способствующих этому мер. Люди активно отзываются на эти меры, вникают. Если сначала относились более негативно и не верили в то, что они действительно действенные, то сегодня мы можем смело сказать, что набираем уже контрактные роты, контрактные батальоны, укомплектованные военнослужащими, которые активно готовятся к выполнению задач по предназначению. В том числе в ближайшее время, в течение месяца, такая контрактная рота будет участвовать в совместных учениях с Российской Федерацией на территории Ульяновска.