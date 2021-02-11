«Не бойтесь использовать предметы не по назначению». Организатор пространства об идеальном порядке в доме

У Любови Дингалевой все по полочкам: каждый предмет в квартире знает свое место. Женщина – профессиональный организатор пространства, помогает в два счета разобраться с хламом и навести порядок.

Любовь Дингалева, организатор пространства:

Я очень рекомендую хранить вещи вертикально, потому что тогда их можно один раз сложить, а после стирки просто добавлять. Когда вещи хранятся стопками, мы часто достаем из стопки нижнюю вещь, мы всегда торопимся, это 21 век. Вся эта стопка веером разлетается, поэтому каждую субботу, когда у нас выходной, мы приходим и наводим порядок. Философия вещей – дело тонкое. Бороться с вечным хаосом в квартире нужно с умом. Начать стоит с расхламления. Без лишних сожалений избавляйтесь от всего древнего и ненужного.

Татьяна Амельянчик, организатор пространства:

Самый главный лайфхак – это не бояться использовать предметы не по назначению. Дозатор. Чаще всего мы его встречаем в ванной, когда наливаем туда жидкое мыло. Также его можно использовать на кухне, если хотим создать красивое, эстетическое помещение. Наливаем сюда жидкость для мытья посуды. Также мы можем его использовать на туалетном столике, нальем какое-либо косметическое средство.

После ревизии следующий шаг на пути к заветному порядку – рассортировка всего домашнего «добра» по категориям и подкатегориям, а не по комнатам. И никаких вещей-кочевников. Мелкие безделушки, которые перемещаются по квартире в своем ритме – враги чистоты. У каждого предмета должно быть свое пристанище.

Татьяна Амельянчик:

Только тогда, когда вы наметили места хранения вещей, мы подбираем контейнеры, органайзеры, когда мы четко понимаем, какие габариты этих предметов нам нужны. Еще один секрет магии порядка: у каждого члена семьи должен быть свой уголок. Взрослый шкаф важно разделить на половину мужа и жены, отдельные полки предоставить ребенку. Сделайте хранение вещей видимым: используйте прозрачные или сетчатые контейнеры, подписывайте коробки или маркируйте картинками.

Любовь Дингалева:

Вы вместо того, чтобы все складывать вот так, ставите на ребро. Я могу рассказать, что у меня здесь мясо, рыба, пельмени. Желательно все подписать, чтобы вы потом не перепутали. Обыкновенные коробочки, контейнеры, которые можно вырезать из чего угодно, обеспечат вам полный порядок в морозилке.