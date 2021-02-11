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Телеверсию VI Всебелорусского народного собрания смотрите в эфире белорусских телеканалов 14 февраля

11 февраля 2021 12:56
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Новости Беларуси. VI Всебелорусское народное собрание проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный форум, который определит основные векторы развития нашей страны на ближайшие годы.

Телеверсию VI Всебелорусского народного собрания смотрите в эфире белорусских телеканалов 14 февраля-1

Телеверсию форума зрители смогут увидеть 14 февраля в вечернем эфире белорусского телевидения.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Фотофакт

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