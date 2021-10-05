Владимир Улахович: «Пакистан ежегодно импортирует примерно на 47 миллиардов долларов»

Новости Беларуси. Отношения между Беларусью и Пакистаном приобретают стратегический характер. Такое мнение высказали участники пятого заседания делового совета двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы настроены на заключение контрактов». В Минске прошли переговоры с бизнесом Пакистана – читать здесь.

Солидная делегация бизнесменов из Исламабада прибыла в Минск, чтобы укрепить экономический потенциал отношений.