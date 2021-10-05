Владимир Улахович: «Пакистан ежегодно импортирует примерно на 47 миллиардов долларов»
Новости Беларуси. Отношения между Беларусью и Пакистаном приобретают стратегический характер. Такое мнение высказали участники пятого заседания делового совета двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Мы настроены на заключение контрактов». В Минске прошли переговоры с бизнесом Пакистана – читать здесь.
Солидная делегация бизнесменов из Исламабада прибыла в Минск, чтобы укрепить экономический потенциал отношений.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Пакистан ежегодно импортирует примерно на 47 миллиардов долларов продукции, и мы можем быть для него очень важным партнером, тем более что там знают нашу технику. В частности трактор BELARUS еще советских времен. И сегодня обсуждается вопрос о создании сборочного большого производства, там знают нашу другую продукцию, продукты питания. Поэтому у нас очень хорошая база. И договорная, и у нас есть очень высокий уровень политических контактов. Все это открывает возможности, которые на таких встречах надо переводить в контракты.
Нынешняя встреча стала площадкой для обмена контактами и предложениями по развитию торгово-экономических отношений. До конца 2021 года ожидаются двусторонние визиты различных уровней. Министр иностранных дел Беларуси посетит Исламабад, в Минск приедет премьер-министра Пакистана. Также идет подготовка к очередному заседанию совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.