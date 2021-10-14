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Гендиректор beCloud: без цифровой трансформации невозможно оставаться конкурентоспособными

14 октября 2021 17:24
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Новости Беларуси. Биометрические паспорта, предприятия-роботы и электронное правительство – это то, что уже сегодня становится реальностью. В Бресте прошел второй региональный цифровой форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель «Беллегпрома» об интернет-торговле: «Только через эти механизмы в ближайшем будущем будут усиливаться продажи» – читать здесь.

Гендиректор beCloud: без цифровой трансформации невозможно оставаться конкурентоспособными-1

Расширение инструментов для электронного правительства, внедрение облачных технологий и защита персональной информации. Эти вопросы звучат как никогда актуально на фоне роста числа как киберпреступлений, так и кибератак на информационную систему всей страны.

Гендиректор beCloud: без цифровой трансформации невозможно оставаться конкурентоспособными-4

Олег Седельник, генеральный директор компании «Белорусские облачные технологии»:
Одни из основных вопросов, которые обсуждаются в рамках форумов, – это кибербезопасность. Защита информации, персональные данные, в том числе наши с вами, внедрение облачных технологий в работу государственных органов и предприятий нашего государства. Потому что без цифровой трансформации невозможно в современных тенденциях мира оставаться конкурентоспособными, производить те продукты и услуги, которые востребованы на международном рынке и Республики Беларусь. Поэтому форум дает возможность понять потребности, которые в ходе работы возникают у государства, бизнеса и граждан.

Гендиректор beCloud: без цифровой трансформации невозможно оставаться конкурентоспособными-7

Одним из значимых элементов цифровизации в Беларуси является внедрение биометрических паспортов. В стране их уже получили свыше 13 тысяч человек.

# Информационные технологии # общество # Олег Седельник # Фотофакт

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