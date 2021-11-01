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Предприятию «Доломит» исполнилось 90 лет. Поздравления направил Президент

01 ноября 2021 09:28
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Новости Беларуси. Одно из самых востребованных производств для строительного, металлургического, химического и сельскохозяйственного комплексов Беларуси отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бренд с 90-летней историей – ОАО «Доломит».  

Предприятию «Доломит» исполнилось 90 лет. Поздравления направил Президент-1

Все начиналось в поселке Руба под Витебском с пуска единственной шахтной печи. Теперь предприятие является крупнейшим поставщиком доломита на континенте. Его коллектив и ветеранов производства с юбилеем поздравил Президент.  

Предприятию «Доломит» исполнилось 90 лет. Поздравления направил Президент-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несмотря на то, что после Великой Отечественной войны поколению победителей многое пришлось начинать заново, специалисты завода не растеряли своей высокой квалификации, довольно быстро превратив родное предприятие в крупнейшее в Европе по переработке доломитового сырья.  

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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