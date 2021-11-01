Ему всего два года, и он приехал из Приморского края. В Могилёве выбирают имя для льва

Новости Беларуси. Жители Могилева выбирают имя для живого символа родного города. На днях в местный зоосад прибыли новые питомцы, среди которых молодой лев. Царь зверей пожаловал из Приморского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ему всего два года, и он не привык к суровым зимам. Чтобы хищнику было комфортно, сотрудники зоопарка подготовили просторные вольеры с игровой зоной, столовой и спальней, которая будет отапливаться.

Вместе со львом в Могилев прибыла пума по имени Арчи. В отличие от своего соседа она легче перенесла дорогу. И, кажется, уже совсем освоилась на новом месте.

Виктория Путькова, заместитель директора Могилевского профессионального агролесотехнического колледжа им. К. П. Орловского:

В период перевозки животных кормить нельзя, они только пили воду. Ну и, конечно, лев наш, которого сразу поместили в его постоянное место жительства, в течение дня, наверное, выпил ведро воды. Ну а затем они кушают сырое мясо. Рацион просматривают все наши технологи. По технологиям они питаются и едят.

К приезду питомцев в зоосаде подготовились серьезно: изучили рацион, особенности ухода и лечения. Помимо хищников, среди новых обитателей еще две шиншиллы и еноты-полоскуны – это подарок от Карагандинского государственного зоопарка. Еще несколько дней животные проведут на карантине, после чего появятся на публике.