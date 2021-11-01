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Католики посвятят первые дни ноября памяти усопших. Что принято делать в эти дни?

01 ноября 2021 07:30
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Новости Беларуси. Два первых ноябрьских дня в католической церкви посвящены памяти усопших: понедельник, 1 ноября, – День всех святых, а 2 ноября – День поминовения усопших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Католики посвятят первые дни ноября памяти усопших. Что принято делать в эти дни?-1

Молитвы о душах умерших – неотъемлемая часть христианства. Все католики должны позаботиться о том, чтобы к началу ноября убрать могилы своих родных и близких, а также заброшенные захоронения поблизости.  

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

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